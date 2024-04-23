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Кабмін звільнив заступника міністра оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін звільнив заступника міністра оборони
Половенко є учасником бойових дій та кандидатом військових наук
фото: mil.gov.ua/Міноборони

У грудні Кабмін призначив полковника Половенка займатися питаннями тилового забезпечення

Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра оборони Віталія Половенка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У грудні торік Кабмін призначив полковника Половенка займатися питаннями тилового забезпечення. Його пріоритетними напрямками роботи мали стати розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення, удосконалення системи речового забезпечення, вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

З 2019 року Віталій Половенко обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Половенко є учасником бойових дій та кандидатом військових наук.

Нагадаємо, Половенко з 1 грудня минулого року обійняв посаду заступника міністра оборони.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що цей тиждень буде багатий на кадрові рішення. За словами Железняка, зміни очікуються у Кабміні, Генпрокуратурі та Рахунковій палаті.

До слова, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада звільнила сім членів Рахункової палати, термін повноважень яких закінчився у 2024 році, тоді як п’ять членів залишилися.

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Теги: Кабмін Міноборони звільнення Рустем Умєров

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