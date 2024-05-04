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Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військових

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військових
Військовослужбовці також можуть отримати інформацію щодо інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей
фото з відкритих джерел

На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат

Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Про це відомство повідомило на Facebook-сторінці.

«В Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці також можуть отримати інформацію щодо:

  • порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
  • інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Нагадаємо, Міністерство оборони України внесло зміни до свого наказу №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Ці зміни набирають чинності 4 травня – одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня (опублікований документ був 3 квітня). Про це повідомили в Міноборони.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

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Теги: Міноборони Facebook президент чоловік фронт

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