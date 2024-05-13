Нардеп анонсував розгляд нових кадрових питань у Верховній Раді

Корнієнко не виключає заповнення окремих вакантних посад у Кабміні на найближчому пленарному тижні у Раді

Перший віце-спікер Корнієнко переконаний, «кадрові питання точно можуть бути» у найближчі тижні

Верховна Рада найближчим часом може розглянути декілька кадрових питань. В уряді є вакантні посади. Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.

«Ми завжди готові до будь-яких кадрових рішень», – сказав він.

Перший віце-спікер переконаний, що «кадрові питання точно можуть бути» у найближчі тижні. Він нагадав приклад Олександра Кубракова, якого звільнили «достатньо швидко і, можна сказати, навіть не сильно сплановано».

«І, розуміючи, що в нас дійсно через тиждень знову будуть пленарні дні, коли ми працюємо в залі, два тижні в місяць, то звичайно не можна заперечувати, що можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно», – сказав Корнієнко.

Депутат нагадав, що в уряді є кілька виконуючих обов'язки достатньо довгий термін. «Це і спорт, і культура, і Мінветеранів. Ну і звичайно тепер це ще Міністерство аграрної політики і ще два міністерства», – наголосив Корнієнко.

Як зазначив політик, «ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади».

«І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату», – повідомив Корнієнко.

На уточнююче питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, він сказав: «Ні. Поки немає кандидатури. Думаю, що це ближче, можливо, до кінця тижня буде вже прояснятися. Це монобільшість має пропонувати, і далі прем'єр їх повертає в парламент», – заявив перший віце-спікер.

За словами нардепа, у Міністерстві інфраструктури є перший заступник Юрій Васьков, який виконує обов’язки міністра.

«Ми його бачили на годині запитань до уряду, він відповідав на питання депутатів. А оце «Міністерство розвитку регіонів, громад, територій» я поки не знаю як буде називатися. Як тільки воно буде створене, уряд може туди призначити виконуючого обов'язків, а потім ми вже будемо призначати міністра і далі Кабмін буде заступників призначати відповідно до процедури», – додав Корнієнко.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади.

Згодом парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.

Раніше депутат зі «Слуги народу» Віталій Безгін повідомив, що рішення про уряд має ухвалити рішення про розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.

Нардеп також повідомив, що фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. «Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання. Всі інші спекуляції вважаю безпідставними», – додав нардеп.

Зазначимо, «Главком» ще місяць тому писав про те, що Зеленський перетрусить уряд і Кубракова буде звільнено з посади.