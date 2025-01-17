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Уряд призначив заступника очільника Мінкульту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд призначив заступника очільника Мінкульту
Глава Міністерства культури та стратегічних комунікацій має трьох заступників
фото з відкритих джерел

Сергій Бєляєв володіє 55 іконами, а також графічними, живописними, скульптурними творами та рельєфами

Кабінет міністрів призначив Сергія Бєляєва заступником міністра культури та стратегічних комунікацій. Про це йдеться в розпорядженні на Урядовому порталі.

Як вказано в декларації Бєляєва, він є власником 55 ікон, двадцять з яких в стані власної реставрації. Також політик має графічні, живописні, скульптурні твори та рельєфи власного авторства з геральдики, нумізматики, портрети княжої, скіфської та козацької доби у кількості 650 одиниць.

Крім того, чиновник володіє 420 одиницями нумізматичної продукції, створеної за авторськими ескізами, та шістьма книгами ручного друку.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького – ексзаступника керівника Офісу президента та дипломата.

Влада вирішила призначити новим міністром культури дипломата. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, що наразі потрібно посилити боротьбу з дезінформацією, а для цього, як він наголосив, потрібен кандидат із міжнародним досвідом.

Микола Точицький починав свою кар’єру як аташе. Був консулом, постійним представником України при Раді Європи, послом України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як відомо, очільник Міністерства культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький має трьох заступників. Першим заступником міністра є Галина Григоренко, заступник міністра з питань європейської інтеграції – Андрій Наджос, заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Анастасія Бондар.

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Теги: Мінкульт Микола Точицький кадрові зміни

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