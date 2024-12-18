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Міноборони звільнило начальника Академії сухопутних військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони звільнило начальника Академії сухопутних військ
У 2010 Ткачук був депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів»
фото з відкритих джерел

Павла Ткачука було звільнено через скарги курсантів

Міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО. Президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт.

Олександр звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі «привілеї» мали лише курсанти які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж «мазані». Те саме стосується і дозволу на прожиття за межами академії.

Курсанти ухвалили колективне рішення звернутися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців. За словами хлопця, ця комісія прибула до Академії і виявила низку порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільнень.

Раніше правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

До слова, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука буде звільнено через скарги курсантів.

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Теги: звільнення Рустем Умєров Міноборони освіта кадрові зміни

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