Мінкульт очолив дипломат Микола Точицький

До квітня 2024 року Микола Точицький був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби

Призначення Миколи Точицького було підтримано 252 голосами народних депутатів

Верховна Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького – ексзаступника керівника Офісу президента та дипломата. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Він уточнив, що призначення Миколи Точицького було підтримано 252 голосами народних депутатів.

Призначення Точицького на посаду Міністра культури та стратегічних комунікацій України підтримали 252 нардепи фото: Ярослав Железняк, Telegram

Зазначимо, після звільнення Олександра Ткаченка обов'язки голови Мінкульту тимчасово виконує Ростислав Карандєєв – заступник міністра культури України з 2015 року.

Влада вирішила призначити новим міністром культури дипломата. Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія пояснив, що наразі потрібно посилити боротьбу з дезінформацією, а для цього, як він наголосив, потрібен кандидат із міжнародним досвідом.

Микола Точицький починав свою кар’єру як аташе. Був консулом, постійним представником України при Раді Європи, послом України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.