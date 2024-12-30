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Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА
Керівники Київської та Полтавської ОВА Руслан Кравченко (ліворуч) та Філіп Пронін
фото з відкритих джерел

Як відомо, Кравченко може очолити Державну податкову службу, натомість Пронін – Держслужбу фінансового моніторингу

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка та Філіпа Проніна з посад керівників Київської та Полтавської ОВА. Про це йдеться в указах президента №887/2024 та №888/2024.

«Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Звільнити Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – зазначено в указах.

Указ про звільнення Кравченка
Указ про звільнення Кравченка
скріншот
Указ про звільнення Проніна
Указ про звільнення Проніна
скріншот

Нагадаємо, уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Як наголошував нардеп Ярослав Железняк, колишнього голову Київської ОВА Руслана Кравченка буде призначено в.о. голови Державної податкової служби України. Руслан Кравченко отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році. Попереднього очільника адміністрації Олексія Кулебу натомість призначили заступником керівника Офісу президента.

Натомість, за словами нардепа, Філіп Пронін піде на голову Державної служби фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив призначення кандидатів на пост голів Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій.

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Теги: звільнення кадрові зміни Володимир Зеленський президент Київщина

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