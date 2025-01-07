Умєров призначив Кубракова своїм радником

Кубраков має допомогти вдосконалити систему постачання та логістики у Збройних силах України

Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Про це глава оборонного відомства повідомив у своїх соцмережах.

«Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника «Укравтодору» є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності», – зазначив він.

Нагадаємо, у травні минулого року парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці. Тоді ж Кубраков заявив, що дане рішення з ним не ніхто напередодні не обговорював, ні керівництво фракції та очільник уряду.

Згодом на засіданні Кабінету міністрів України було звільнено трьох заступників Олександра Кубракова, ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Вже у вересні Верховна Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

До слова, Кабінет міністрів України призначив колишнього керівника Київської ОВА Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби, а екскерівника Полтавської ОДА Філіпа Проніна – головою Державної служби фінансового моніторингу.