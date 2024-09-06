Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій

Всі новачки в уряді раніше також обіймали державні посади

Верховна Рада 5 вересня призначила дев’ятьох нових міністрів, шлях кожного з них до крісла міністра був різний: хтось змінив один урядовий кабінет на інший, когось перекинули «рятувати країну» з Офісу президента, а когось витягнули в Кабмін з ключових держпідприємств.

Але усі нові міністри так чи інакше трудилися на державних посадах, які вимагали подачі декларацій.

«Главком» проаналізував, з якими активами і статками прийшли в Кабмін «нові обличчя». Одразу зазначимо, що захмарно багатих персонажів (принаймні, якщо вірити деклараціям) серед нових міністрів нема. Але у деяких є дуже успішні дружини…

Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін

Родина: дружина Анфіса Сметаніна, дочка Кароліна Сметаніна

Новий міністр з питань стратегічних галузей промисловості прийшов до уряду з досвідом керівництва такими оборонними гігантами як «Завод ім. Малишева» та Харківський бронетанковий завод. До призначення в Кабмін очолював концерн «Укроборонпром».

На членів його родини записана квартира в Харкові площею в 66 кв. м, він особисто має 30% права на квартиру в Харкові 43,2 кв. м.

У Києві Сметанін з сім’єю орендують квартиру площею в 235 кв. м та паркомісце. З автомобілів у родини – Тoyota Сruiser Рrado 150 2023 року випуску, що належить Сметаніну, та Нyundai IX35 тестя 2013 року.

Міністр має цінні папери на 2 тис. грн харківського ПАТ «Стома», що виробляє стоматологічні матеріали.

Гроші

За 2023 рік Сметанін заробив 2,1 млн грн на «Заводі ім. Малишева», 2,8 млн грн в АТ «Українська оборонна промисловість» та за сумісництвом 39,5 тис. грн на Західноукраїнському машинобудівному заводі. Також мав «в заначці» біткоїни на суму 502 грн. Минулого року Сметанін продав цінних паперів на 1 млн грн та задекларував грошовий подарунок в 1 тис. 19 грн від профспілки Заводу ім. Малишева» і 176 грн «додаткового блага».

Доходи дружини Анфіси були скромнішими: лише 118,1 тис. грн від продажу книжок, 5 грн доходу від вкладу в Приватбанку та 20 тис. грн допомоги ВПО на двох з дочкою.

Готівкою станом на 2023 рік Сметанін тримав $5 тис. та 1 млн грн, на банківських рахунках – 200,3 тис. грн. Минулого року він надав 500 тис. грн безповоротної фінансової благодійної допомоги для закупівлі двох автомобілів для 92 окремої штурмової бригади А0501

У дружини Сметаніна в електронному гаманці Payoneer – 1660 євро, на банківських рахунках – 12,2 тис. грн.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Родина: дружина Тетяна Сибіга, дочка Софія Сибіга, сини Андрій Сибіга, Іван Сибіга

У нового міністра закордонних справ, який перейшов на цю посаду після роботи в Офісі президента, є квартира в Києві на 96 кв. м, гараж, та земельна ділянка 12 соток в с. Литвинівка Київської області.

На дружину Тетяну зареєстровані столична квартира площею 60 кв. м, кілька земельних ділянок (в с. Литвинівка Київської області – 15 та 12 соток, в Києві – 7,6 та 6,6 соток), два дачних будинки в Києві – 23,3 кв. м і 12,8 кв м плюс дружина міністра орендує ще один в комплексі Державного управління справами «Пуща-Водиця» – 119 кв. м.

Сімейний автомобіль Ford Escape 2015 року також записаний на дружину.

Сам міністр задекларував неоціненне: колекцію антикварних виробів (українських старожитностей, стародруків, книг, картин, прикрас, християнських (сакральних) елементів документів, світлин, предметів побуту, листівок, елементів мундирів воїнів УНР УГА та УПА та іншого. Зауважено, що право на це майно набуто до подання першої декларації поданої відповідно до Закону «Про запобігання корупції» в 1990 році.

Гроші

Доходи Сибіги минулого року складалися лише з зарплати, отриманої на посаді заступника голови Офісу президента, – 551,2 тис. грн. Дружина заробила 45 тис. грн в державній установі «Український інститут книги» плюс соцвиплати у розмірі 88,2 тис. грн та 3,6 тис. грн від київського дитячого садочку «Бейбі нест».

Андрій Сибіга зберігав готівкою $153 тис. та 25 тис. грн.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук

Родина: дочка Юлія Гринчук

У нового екологічного міністра, яка перейшла з позиції заступника міністра ергетики, мабуть, найлаконічніша декларація з усіх. Світлана Гринчук проживає в київській квартирі площею 244,5 кв. м та має у власності автомобіль Volvo ХС 60 2020 року випуску.

Минулого року Гринчук заробила 432,8 тис. грн у громадській спілці «Фонд архітектури реформ в Україні» та 369,6 тис. грн в Міненерго, куди прийшла у вересні 2023 року.

Того ж року Гринчук передала корпоративні права громадської організації «І Ес Джі Асоціація України».

Гроші

На кінець 2023 року зберігала готівкою 250 тис. грн.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький

Родина: дружина Тамара Точицька

Микола Точицький подав декларацію при звільненні з попереднього місця роботи – посади заступника міністра закордонних справ, в якій вказав зовсім свіжий майновий та фінансовий стан.

Міністр зареєстрований в квартирі дружини Тамари в Києві площею 140,2 кв. м, має земельну ділянку у селі Михайлівка-Рубежівка Київської області (12 соток).

Автомобіль, як і квартира, у родині записаний на дружину – це Jeep Wrangler 2014 року. На неї також зареєстровані два товарних знаки.

Гроші

У родини Точицьких минулого року не було інших джерел доходу, окрім зарплати голови сімейства в міністерстві закордонних справ – 1,2 млн грн та банківських відсотків у розмірі 1,8 тис. грн.

Спільно з дружиною міністр зберігає готівки на 300 тис. грн. Окремо у дружини є ще 30 тис. євро.

На банківських рахунках у Точицького – 84,7 тис. грн та 765 євро, а також зарубіжний рахунок в ING Belgique SA на 22,6 тис. євро.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина

Родина: дочка Анастасія Стефанішина, син Даниїл Стефанішин

Ольга Стефанішина зберегла місце в уряді, пішовши на підвищення: з євроінтеграційної віцепрем’єрки вона пересіла в крісло глави Мін’юсту. В уродженки Одеси є дві квартири в прибережному місті у спільній власності з матір’ю Надією Кравець – на 105,9 кв. м та 38,9 кв. м і власна квартира на 76,1 кв. м. В Києві урядовиця з дітьми користується квартирою матері (74 кв. м).

Є власності Стефанішиної є земельна ділянка в селі Нерубайське Одеської області – 10 соток та автомобіль Toyota RAV4 2009 року.

За минулий рік вона отримала 978,7 грн зарплати, 250 тис. грн аліментів від колишнього чоловіка Михайла Стефанішина, та виплата від Приватбанку у 895 грн в категорії «виплати по програмі Cashback, акції та бонуси банку».

Стефанішина зберігає готівкою 110 тис. грн та $3 тис. На банківському рахунку – 26,1 тис. грн.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль

Родина: дружина Ксенія Коваль, дочки Богдана Коваль, Злата Коваль

До 2023 року родина колишнього голови Фонду держмайна та ексголови Рівненської обладміністрації проживала к великому житловому будинку на 459 кв. м у Рівному. Тепер у Ковалів фактичним місцем проживання вказана квартира в Києві на 170,1 кв. м, яку орендує дружина нового міністра. Хоча у міністра є власна столична квартира, де зареєстрована вся родина, але їй, вочевидь, не підходить тут метраж – 66 кв. м.

Також у Коваля є зареєстроване місце проживання (без права користування) в житловому будинку у місті Березне Рівненської області – 109,9 кв. м.

Гроші

Минулого року Віталій Коваль вже змінював місце роботи: у Рівненській обладміністрації він заробив 1,1 млн грн та у Фонді держмайна – 97,5 тис. грн.

Додала в сімейний бюджет дружина Ксенія, яка отримала чималий дохід від підприємницької діяльністі – 3,2 млн грн. Також Ксенія Коваль отримала страхові виплати в ПАТ «Метлайф» – 10,5 тис. грн і виграла приз від рекламного агентства «Хавас інгейдж Україна», який оцінила в 3,7 тис. грн.

Готівкою новий міністр аграрної політики зберігає $25 тис., його дружина – $223 тис. та 600 тис. грн. У різних банках у Віталія Коваля – 852 тис. грн, у дружини – 672 тис. грн.

Окремо чиновник зазначив у декларації, що є першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний

Родина: дружина Вікторія Дашутіна, дочка Ангеліна Бідна, сини Родіон Бідний, Артур Бідний

Не хотілося б іронізувати з прізвища пана міністра, але в цьому випадку важко стриматися. Житлом та автомобілем родини володіє дружина Вікторія Дашутіна і взагалі про неї в декларації урядовця згадок більше, ніж про нього самого. Дружина у Бідного точно не бідна – це донька колишнього нардепа від Партії регіонів Григорія Дашутіна, якого було затримано через те, що він постачав товари для компаній російського військово-промислового комплексу навіть після вторгнення.

На дружину міністра записана квартира в Києві на 215,1 кв. м, в якій він живе, та автомобіль Volvo Polestar 2 2020 року. Також у Дашутіної є земельна ділянка в Гурзуфі в Криму (12 соток) і житловий будинок там же (1087 кв. м). Дружина міністра орендує квартиру в Словаччині на 109 кв. м, де займається бізнесом. У цій країні їй належить компанія Rotors Tech, що спеціалізується на виробництві роторного обладнання та компресорної техніки.

Гроші

Усі доходи самого міністра, який до повноцінного призначення очолював міністерство з приставкою «виконуючий обов’язки», минулого року складала зарплата – 1,1 млн грн. Зарплата дружини в Rotors Tech за цей же період склала 1,4 млн грн плюс дріб’язок в 4,3 тис. в ТОВ «ДА4».

Матвій Бідний зберігає готівкою $16 тис., Вікторія Дашутіна – 3,5 млн грн.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова

Родина: сини Данило Хомутов, Володимир Хомутов

В уродженки Вінниці Наталії Калмикової, що до призначення в Мінветеранів працювала заступницею міністра оборони, у Києві взагалі нема нерухомості. Проте вистачає активів на малій батьківщині: є земельна ділянка в селі Ксаверівка Вінницької області – 7 соток, житловий будинок там же – 124,3 кв. м, квартира у Вінниці – 33 кв. м та ще одна квартира в облцентрі (45,6 кв. м), якою, крім неї, володіє ще чотири людини.

Їздить Калмикова на автомобілі Citroen C3 2007 року випуску.

Гроші

Доходи нового міністра минулого року складалися з зарплати, отриманої в Українському ветеранському фонді – 444,7 тис. грн, в Міноборони – 300,3 тис. грн, а також стипендії Fulbright – 389 тис. грн.

Готівкою Калмикова тримала $12300, 1900 євро та 118 тис. грн. На банківських рахунках – 21,6 тис. грн.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Родина: дружина Галина Дмитриченко-Кулеба, дочки Мар’яна Кулеба, Христина Кулеба

Ще один «парашутист» з Офісу президента Олексій Кулеба, який 5 вересня приземлився в уряді, володіє 25% квартири в Києві площею в 87,7 кв. м (інші аналогічні частки записані на його родичів). Також Кулеба зазначив фактичне та зареєстроване місця проживання у двох інших київських квартирах (86 кв. м та 65 кв. м відповідно).

У нового міністра є земельна ділянка в Києві площею 393 кв. м.

У дружини Кулеби – відомої адвокатки Галини Дмитриченко-Кулеби – є житловий будинок в селі Крюківщина Київської області – 376,5 кв. м, земельна ділянка в тому ж селі 15 соток та гараж у Києві. Також вона орендує лісову ділянку (20 соток) у Крюківщині у ДП «Київське лісове господарство».

Дружина Олексія Кулеби заздалегідь готувалася до нинішніх непростих часів в енергетиці: вона ще в 2020 році придбала сонячну електростанцією Solis 30kW 5G. Пересувається родина на автомобілі KIA Sportagе 2015 року, який також належить Галині Дмитриченко-Кулебі.

Гроші

За минулий рік Олексій Кулеба отримав 100,6 тис. грн зарплати у Київській обладміністрації та 412,1 тис. грн в Офісі президента. У дружини джерел доходу було більше. Вона отримала 135,4 тис. грн від ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», 221,8 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю у вищому навчальному закладі «Амерікан Юніверсіті Київ», 342,7 грн від фракції Європарламенту Renew Europe Group та ще й 3,4 тис. грн соціальних виплат.

Готівкою Олексій Кулеба зберігає $20 тис., 423 тис. грн та 16 тис. євро. У його дружини на руках – $20 тис. На банківських рахунках у Кулеби – 20,7 тис. грн, у дружини – 147 тис. грн та 4395 євро.

У декларації новопризначеного міністра вказано, що він входить в керівні органи громадських організацій «Школа баскетболу» та «Спорт без перешкод».

Павло Вуєць, «Главком»