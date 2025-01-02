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Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина
Фінашин (ліворуч) із позивним Фін пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера
фото: Telegram/МВС

На посаді радник Клименка працюватиме над поліпшенням реабілітації, медичної та психологічної допомоги

У четвер, 2 січня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з ветеранської політики. Про це чиновник повідомив у своїх соцмережах.

Клименко розповів, що Фінашин із позивним Фін пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, дістав важке поранення на фронті і, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом він повернувся до строю.

«Дмитро – молодий представник спільноти воїнів, який, як ніхто інший, розуміє потреби військових і ветеранів», – зазначив міністр.

На посаді Фінашин працюватиме над поліпшенням реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, а також над працевлаштуванням учасників бойових дій із системи МВС.

Що відомо про Дмитра Фінашина

Дмитру Фінашину 30 років. Він народився в Козятині Вінницької області, закінчив залізничне профтехучилище.

У 2015 році підписав контракт із Національною гвардією України. Брав участь у бойових діях на сході України. Був оператором дрона, згодом став заступником командира взводу аеророзвідки. Потім перекваліфікувався на снайпера.

У травні 2022 року група Фінашина виконувала бойове завдання в районі населеного пункту Яковлівка в Донецькій області. Українські військові потрапили в засідку. Під час бою одна з куль відірвала бійцю вказівний палець правої руки, інші влучили в шолом і ліву руку.

У лісосмузі Дмитро пробув дві доби. Лікарі не змогли врятувати йому руку. У березні 2023-го військовий отримав протез, виготовлений у Польщі, а в червні того ж року мобілізувався до Збройних сил України на посаду аналітика даних з безпілотних систем.

У жовтні 2022 року за особисту мужність і героїзм був нагороджений званням Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

До слова, ректором Національної академії внутрішніх справ став доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України та полковник поліції Руслан Сербин.

Теги: МВС Ігор Клименко ветеран радник кадрові зміни

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