Найдивніше призначення. Хто такий Микола Точицький, який очолив Мінкульт

До квітня 2024 року Микола Точицький був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, а згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака

На посаді посла України в Бельгії посадовець підтримував та ініціював проєкти культурної дипломатії

Влада вирішила призначити новим міністром культури дипломата Миколу Точицького, який до того обіймав посаду заступника керівника Офісу президента. Таке рішення голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив тим, що зараз Україні треба посилити боротьбу з дезінформацією, для чого потрібен кандидат із міжнародним досвідом. «Главком» зібрав відомості про нового міністра.

Освіта

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року на Вінниччині.

Згідно з даними, які оприлюднені на офіційному сайті МЗС України, Микола Точицький у 1993 закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Філолог, перекладач французької та англійської мов».

У 1995 році отримав фах юриста-міжнародника в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, написав дипломну роботу «Легітимність застосування ядерної зброї». А в 1999 році здобув освіту у Женевському центрі політики безпеки.

Новим міністром культури став дипломат Микола Точицький фото: Микола Точицький/Facebook

Кар’єра

Микола Точицький починав свою кар’єру як аташе. Був консулом, постійним представником України при Раді Європи, послом України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Микола Точицький був послом України в Бельгії та Люксембургу фото: Микола Точицький/Facebook

Детальніше про професійну діяльність:

1993–1995 рр. – аташе, третій секретар Управління контролю над озброєннями та роззброєння МЗС України;

1995–1998 рр. – третій, другий секретар Посольства України в Королівстві Бельгія (за сумісництвом Бенілюксу, ОЗХЗ, НАТО, ЄС, Західноєвропейський союз);

1998–1999 рр. – перший секретар відділу ядерного роззброєння та обмеження стратегічних озброєнь Управління контролю на озброєннями та науково-технічного співробітництва МЗС України;

1999–2000 рр. – перший секретар відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції МЗС України;

2000–2001 рр. – радник відділу НАТО та європейської безпеки в Департаменті з питань політики та безпеки МЗС України;

2001–2003 рр. – радник Постійного Представництва України при Раді Європи (Страсбург);

2003–2004 рр. – перший заступник, директор Кабінету міністра закордонних справ України;

2004–2005 рр. – начальник Управління консульської служби МЗС України;

2005–2008 рр. – генеральний консул України в Сан-Франциско (США);

2008–2010 рр. – перший заступник, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України;

2010–2016рр. – постійний представник України при Раді Європи;

2016 р. – надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Бельгія;

2016 р. – представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;

2017 р. – 6 квітня 2021 р. – надзвичайний і повноважний посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Брав участь в укладанні Протоколу про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

Микола Точицький у відряженні півднем України, листопад 2022 р. фото: Микола Точицький/Facebook

Сім’я

Микола Точицький має дружину – Тамару Точицьку. У подружжя є двоє синів.

Микола Точицький разом із дружиною Тамарою фото: Микола Точицький/Facebook

Микола Точицький разом із дружиною Тамарою фото: Микола Точицький/Facebook

Що пов’язує Точицького з культурою

Микола Точицький протягом п'яти років був послом України в Бельгії. На посаді він підтримував та ініціював проєкти культурної дипломатії й стверджував, що культурні заходи сприяють зближенню держав не менше, ніж робота дипломатів.

Його дружина, Тамара Точицька, у блозі 2019 року писала, що »важливо представляти Україну як провідну у всіх вимірах сучасних мистецьких течій», а також підкреслювала, що »брати участь у популяризації спрощеної побутово-селянської культурної концепції українців вже не весело і не шляхетно».

Вона наголосила, що було важливо організовувати культурні заходи не лише у столиці Бельгії, а й в інших містах. Вона зазначила, що тоді посольство ініціювало або організовувало такі заходи:

дні українського кіно (щорічний фестиваль Ukraine on Film) у брюссельському культурному центрі Bozar;

виставки Івана Марчука, Романа Мініна, Сергія Святченка, Зої Скоропаденко, Світлани Лебіги;

встановлення скульптури Анні Ярославні у бельгійському місті Арлон;

організаційне сприяння виданню українською мовою першої книги з серії коміксів бельгійського письменника Ерже «Тентен. Репортер XX віку у країні Сов'єтів»;

літературні зустрічі з Оксаною Забужко, Катериною Бабкіною, Марком Лівіним тощо.

Нагороди

Заслужений юрист України; почесна відзнака Міністерства закордонних справ України І-го ступеню;

Грамота Верховної Ради України;

Почесна Грамота Кабінету міністрів України;

Нагрудний знак «Правосуддя І Справедливість»;

Медаль «За Заслуги» – Національна гвардія Каліфорнії;

«Почесна медаль Каліфорнії» – Національна гвардія Каліфорнії;

Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня – Українська православна церква;

Відзнака МВС України «Закон і честь»;

Відзнака МВС України «За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності».

Реакція українців на призначення

Народна депутатка Ірина Геращенко назвала призначення Точицького найбільш дивним рішенням влади. «Це найбільш дивне призначення. Микола Точицький – кадровий дипломат, посол, учасник переговорної групи. Його кидають на абсолютно новий для нього напрямок. Навіщо?», – зауважила нардепка.

У коментарях під дописом зібралися однодумці Геращенко.

А втім, у нового міністра є й прихильники, переконані, що дипломат може впоратися з новою роллю.

«Тепер Міністерство культури та стратегічних комунікацій очолюватиме Микола Точицький. Розумний, інтелігентний, досвідчений дипломат. У нас в культурі усе не так, як в дипломатії. Але культура зараз є важливим інструментом дипломатії. Якщо коротко, то у нас все заплутано. Але ми готові допомагати. Аби було на славу Україні. Миколо Точицький, тримайся! Поважаю. Ціную. І завжди готова допомогти», – написала на своїй сторінці у фейсбуці співачка, телеведуча й волонтерка Анжеліка Рудницька.

Користувачі під цією публікацією розділилися на два табори. Одні підтримують думку Рудницької:

Однак є й ті, хто лишився незадоволений і не розуміє такого рішення.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького – ексзаступника керівника Офісу президента та дипломата. Призначення підтримали 252 народні депутати.

Як відомо, в липні минулого року Верховна Рада звільнила з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він керував Мінкультом понад три роки, з червня 2020-го, і весь цей період супроводжувався скандалами у культурному середовищі. З 28 липня 2023 року й до призначення Точицького т.в.о. міністра культури та інформаційної політики був Ростислав Карандєєв.