Мінкульт зробив заяву про заборону екстрасенсів у телемарафоні

Мінкультури не може впливати на показ у телемарафоні сюжетів про езотеричні практики

Міністерство культури пояснило, чи може заборонити екстрасенсів у телемарафоні

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не може впливати на показ телеканалами в національному телемарафоні «Єдині новини» сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

«Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини»», – заявило міністерство.

Зокрема, у відомстві підкреслили, що Конституція України та законодавство забороняють цензуру та необґрунтоване втручання органів державної влади у діяльність медіа та професійну діяльність журналістів.

Нагадаємо, що на офіційному сайті Кабінету міністрів у вересні 2024 року з'явилася петиція, автор якої вимагає заборонити транслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів та інших представників псевдонаукових езотеричних течій. Втім, вона набрала лише 2028 підписів з 25 тис. необхідних.