Уряд спрямував 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для розвідки

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 листопада 2024 року

Відповідно до рішення уряду 150 млн грн мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн від зборів у сфері інтелектуальної власності на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це повідомило Міністерство економіки України.

«Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн, отриманих держпідприємством «Український інститут інтелектуальної власності» за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності, на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО)», – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 листопада 2024 року.

Зазначається, що ці кошти надійшли на рахунки ДП «Український інститут інтелектуальної власності» у попередні роки у межах виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності. У вересні 2024 року Верховна Рада дозволила перерахувати невикористані ним кошти, враховуючи потреби Сил оборони.

Відповідно до рішення уряду 150 млн грн мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, воїни підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій Головного управління розвідки завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «Зоопарк». Як зазначають розвідники, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 млрд грн. Нагадаємо, Сили оборони не вперше знищують «Зоопарк». Так, на Таврійському напрямку українські захисники знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк» та російську станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1».

Раніше Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів.

До слова, 28 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму розвідка знищила російський радіолокаційний комплекс «Підльот».