Байден хоче зірвати переговори між Україною та РФ? Фіцо зробив заяву

Словацький прем'єр пообіцяв не підтримувати рішення США щодо ударів далекобійною зброєю по території Росії в будь-який спосіб

За словами Фіцо, Байден дозволив бити ракетами Atacms по Росії, аби «повністю зірвати або затягнути мирні переговори»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував рішення Сполучених Штатів, яке передбачає дозволити Україні завдавати удари далекобійною зброєю по російській території. Відповідну заяву прем’єр Словаччини опублікував у Facebook.

Як наголосив Фіцо, президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати Atacms для завдання ударів по цілях на території Росії «з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори».

За словами глави уряду, він доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Калиняку не підтримувати це рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб. «Це безпрецедентна ескалація напруженості», – заявив Фіцо, додавши, що здивований, з якою швидкістю низка держав Європейського Союзу привітали рішення Вашингтона.

Прем’єр Словаччини переконаний, що позиція Байдена суттєво вплине на плани новообраного президента США Дональда Трампа, який «публічно висловлює зацікавленість у переговорах щодо припинення війни в Україні».

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом публікацію було видалено.

Раніше з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

До слова, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що італійське озброєння у війні проти Російської Федерації може бути застосовано тільки на українській території.