«Переговорна позиція України: ми вже маємо близько 200 ракет власного виробництва»

Тільки вчасно надана Україні достатня кількість високоточної ракетної зброї може примусити агресора до миру. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив голова правління Українського кризового медіацентру, дипломат, експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

На думку Чалого, інші гіпотетичні варіанти «встановити мир» ні до чого не призведуть й можуть бути запізнілими.

«Переговорна позиція ворога: бʼють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами, балістичними ракетами зі своєї території (включно з північнокорейськими), ударними безпілотниками (включно з іранськими) по українських населених пунктах, включно зі столицею України, залякуючи й демонструючи рішучість і надалі нищити інфраструктуру й вбивати мирних мешканців. Переговорна позиція України: ми вже маємо близько 200 ракет власного виробництва. Їх замало для знищення баз підготовки, складів та аеродромів агресора та протидії підготовці нових масованих атак з повітря, коли гинуть сотні мирних громадян», – йдеться у дописі.

Чалий переконаний, що слід «вдарити залпом ударних БПЛА та ракет по центрах прийняття агресивних рішень і надання злочинних наказів у Москві».

«Єдиним способом замінити масований ракетний удар по Москві є надання Україні більшої кількості високоточних балістичних і крилатих ракет (300-500 ракет малого радіуса дії (від 500 до 1000 км) для снайперських більш гуманних ударів по військових цілям агресора без штучних обмежень, які не передбачені жодним міжнародним договором», – зауважує Валерій Чалий.

Нагадаємо, що Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі. До кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів на це. Посадовець також заявив, що відряджання військ Північної Кореї для допомоги Росії у війні проти України отримає «жорстку відповідь».