Зеленський представив у Раді План стійкості
Гончаренко розповів, що на представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник ГУР Кирило Буданов
Сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості.
План стійкості складається з 10 пунктів:
- Єдність.
- Фронт.
- Зброя.
- Гроші.
- Енергетика.
- Безпека.
- Громади.
- Людський капітал.
- Культурний суверенітет.
- Політика героїв.
Зеленський також заявив, що мобілізаційний вік не буде знижуватися, «але запропонуємо контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку».
Президент під час виступу заявив:
- Ми не торгуємо суверенітетом і територіями;
- Ми не дозволимо використовувати Україну в чиїхось виборах в Європі;
- Можливо Україні доведеться пережити декого в Москві, щоби повернути повну цілісність;
- Створюється Технологічна Ставка;
- У сфері ОПК працює 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць;
- Сильної економіки не буде без поваги до підприємництва;
- Україні потрібне множинне громадянство;
- До кінця року заповнимо всі вакансії послів;
- Створюємо Міністерство обʼєднання українців, до кінця року представимо кандидатуру міністра;
- Запровадження культурного Рамштайну.
Гончаренко зауважив, що на представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.
Також нардеп Ярослав Железняк зауважив, що у плані йшлося про залучення ветеранів на державну службу:
«Створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційні відділення. Додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном. Запровадження 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів».
Нардеп додав, що ініціюють «культурний Рамштайн», сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах.
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