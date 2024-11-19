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Зеленський представив у Раді План стійкості

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський представив у Раді План стійкості
Володимир Зеленський назвав пункти Плану стійкості
фото: скріншот з відео

Гончаренко розповів, що на представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник ГУР Кирило Буданов

Сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. 

План стійкості складається з 10 пунктів:

  1. Єдність.
  2. Фронт.
  3. Зброя.
  4. Гроші.
  5. Енергетика.
  6. Безпека.
  7. Громади.
  8. Людський капітал.
  9. Культурний суверенітет.
  10. Політика героїв.

Зеленський також заявив, що мобілізаційний вік не буде знижуватися, «але запропонуємо контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку».

Президент під час виступу заявив:

  • Ми не торгуємо суверенітетом і територіями;
  • Ми не дозволимо використовувати Україну в чиїхось виборах в Європі;
  • Можливо Україні доведеться пережити декого в Москві, щоби повернути повну цілісність;
  • Створюється Технологічна Ставка;
  • У сфері ОПК працює 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць;
  • Сильної економіки не буде без поваги до підприємництва;
  • Україні потрібне множинне громадянство;
  • До кінця року заповнимо всі вакансії послів;
  • Створюємо Міністерство обʼєднання українців, до кінця року представимо кандидатуру міністра;
  • Запровадження культурного Рамштайну.

Гончаренко зауважив, що на представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.

Також нардеп Ярослав Железняк зауважив, що у плані йшлося про залучення ветеранів на державну службу:

«Створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційні відділення. Додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном. Запровадження 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів».

Нардеп додав, що ініціюють «культурний Рамштайн», сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах.

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Теги: Верховна Рада війна українці Володимир Зеленський Україна перемога

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