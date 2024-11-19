Зеленський представив у Раді План стійкості

Гончаренко розповів, що на представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник ГУР Кирило Буданов

Сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості.

План стійкості складається з 10 пунктів:

Єдність. Фронт. Зброя. Гроші. Енергетика. Безпека. Громади. Людський капітал. Культурний суверенітет. Політика героїв.

Зеленський також заявив, що мобілізаційний вік не буде знижуватися, «але запропонуємо контракти з мотиваційним пакетом тим, хто не досяг мобілізаційного віку».

Президент під час виступу заявив:

Ми не торгуємо суверенітетом і територіями;

Ми не дозволимо використовувати Україну в чиїхось виборах в Європі;

Можливо Україні доведеться пережити декого в Москві, щоби повернути повну цілісність;

Створюється Технологічна Ставка;

У сфері ОПК працює 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць;

Сильної економіки не буде без поваги до підприємництва;

Україні потрібне множинне громадянство;

До кінця року заповнимо всі вакансії послів;

Створюємо Міністерство обʼєднання українців, до кінця року представимо кандидатуру міністра;

Запровадження культурного Рамштайну.

Гончаренко зауважив, що на представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.

Також нардеп Ярослав Железняк зауважив, що у плані йшлося про залучення ветеранів на державну службу:

«Створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційні відділення. Додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном. Запровадження 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів».

Нардеп додав, що ініціюють «культурний Рамштайн», сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах.