Розвідка знищила у Криму російську радіолокаційну станцію, вартістю $5 млн

На заході тимчасово окупованого Криму розвідка провела успішну операцію

28 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму розвідка знищила російський радіолокаційний комплекс «Підльот». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Мобільна РЛС 48Я6-К1 «Підльот» використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці», – зазначили в ГУР.

Розвідка зазначає, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить $5 млн.

РЛС «Підльот» призначена для виявлення та супроводу літаків, вертольотів і крилатих ракет на малих і надзвичайно малих висотах. Вона здатна одночасно стежити за понад 200 цілями, які знаходяться на висоті понад 10 км і на відстані понад 200 км. На озброєння російської армії ця станція надійшла у 2015 році.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 листопада Сили оборони уразили позиції зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку шостої армії РФ на Курщині. Зазначається, що зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400.

Раніше, Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.