Розвідка спалила радіолокаційний комплекс росіян за 1 млрд грн

Сили оборони не вперше знищують російський «Зоопарк»

Воїни підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій Головного управління розвідки завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «Зоопарк». Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Як зазначають розвідники, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 млрд грн.

«Для знищення російського «Зоопарку» розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

«Зоопарк-1» – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) на шасі МТ-ЛБу. Призначений для розвідки позиції вогневих засобів супротивника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО тощо), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, Сили оборони не вперше знищують «Зоопарк». Так, на Таврійському напрямку українські захисники знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк» та російську станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1».

У травні цього року Збройні сили знищили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк-1» на Донеччині. Підрозділ аеророзвідки виявив за допомогою розвідувального безпілотника Shark російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1». Після ідентифікації цілі підрозділ передав координати виявленого об’єкта операторам ракетного комплексу HIMARS, що завдав точного удару та знищив установку керованою ракетою GMLRS.

Раніше Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів.

До слова, 28 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму розвідка знищила російський радіолокаційний комплекс «Підльот».