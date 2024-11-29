Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка спалила радіолокаційний комплекс росіян за 1 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка спалила радіолокаційний комплекс росіян за 1 млрд грн
«Зоопарк-1» – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби
скріншот з відео

Сили оборони не вперше знищують російський «Зоопарк»

Воїни підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій Головного управління розвідки завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів «Зоопарк». Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Як зазначають розвідники, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 млрд грн.

«Для знищення російського «Зоопарку» розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

«Зоопарк-1» – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) на шасі МТ-ЛБу. Призначений для розвідки позиції вогневих засобів супротивника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО тощо), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, Сили оборони не вперше знищують «Зоопарк». Так, на Таврійському напрямку українські захисники знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк» та російську станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1».

У травні цього року Збройні сили знищили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк-1» на Донеччині. Підрозділ аеророзвідки виявив за допомогою розвідувального безпілотника Shark російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1». Після ідентифікації цілі підрозділ передав координати виявленого об’єкта операторам ракетного комплексу HIMARS, що завдав точного удару та знищив установку керованою ракетою GMLRS.

Раніше Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів.

До слова, 28 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму розвідка знищила російський радіолокаційний комплекс «Підльот».

Читайте також:

Теги: окупанти ГУР розвідка військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти «В-С» планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей
РФ готує до штурмів хворих на гепатит в’язнів – розвідка
29 жовтня, 14:58
Розвідка повідомила, що близько 4 тис. північнокорейських військових, які нині перебувають у Росії, отримують $800 на місяць
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
29 жовтня, 20:59
Ізраїльська армія ліквідувала чергового високопосадовця ХАМАС
ЦАХАЛ ліквідував останнього члена політбюро ХАМАСу
2 листопада, 07:37
Військовий був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії
СБУ викрила командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який працював на Росію
15 листопада, 10:24
Литва проводить рослідування щодо посилок, що вибухають
Вибухи посилок в Європі. Литва шукає «російський слід»
7 листопада, 10:53
З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки
Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ
11 листопада, 21:48
«Аль-Каїда» в Малі розстріляла колону ПВК «Вагнер»
У Малі бойовики розстріляли колону ПВК «Вагнер»
24 листопада, 10:47
Путін може застосувати ядерну зброю в одному випадку – у разі загрози сьогоднішньому російському режиму
Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
23 листопада, 18:30
Вадим Скібіцький розповів про російський запас ракет
Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія
27 листопада, 19:15

Події в Україні

Розвідка спалила радіолокаційний комплекс росіян за 1 млрд грн
Розвідка спалила радіолокаційний комплекс росіян за 1 млрд грн
Втрати ворога станом на 29 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Існувало з 1922 року. Одне з видавництв України припиняє своє існування
Існувало з 1922 року. Одне з видавництв України припиняє своє існування
Мер Терехов досі не визначився, за яким церковним календарем місто зустрічатиме свято Миколая
Мер Терехов досі не визначився, за яким церковним календарем місто зустрічатиме свято Миколая
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
38K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
12K
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
8135
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
7857
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua