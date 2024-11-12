Тимчасова спеціальна комісія Ради пропонує розформувати ТЦК

Члени ТСК пропонують сформувати з працівників ТЦК понад 10 бригад

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі «Новини.Live».

Народна обраниця зазначила, Міністерство оборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК.

«Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри, в тому числі цивільних осіб. Щобільше, працівники-військовослужбовці центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад. З чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад», – сказала вона.

Яцик не уточнила, яку саме кількість співробітників військкоматів пропонується «скоротити» та направити на фронт. За її словами, це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає.

Розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад пропонує Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у своєму звіті, — нардепка Юлія Яцик



📽Новини. Live pic.twitter.com/fCLvvovTx3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2024

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу осіб, яка видавала себе за працівників ТЦК та поліцейських. Зловмисники вимагали гроші з чоловіків призовного віку.

Як повідомлялося, до суду направлено обвинувальний акт щодо працівника одного з ТЦК та СП Одеської області, який під час тимчасової окупації правобережжя Херсонщини співпрацював з росіянами.

До слова, в Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тис. проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції. Це вже у два рази більше, ніж за весь 2023 рік.