Міністр оборони Німеччини: Путін повністю перейшов на військову економіку

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що РФ за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік. Про це повідомляє Spiegel.

«Російський диктатор Володимир Путін повністю перейшов на військову економіку. Росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік», – йдеться у заяві.

Пісторіус зауважив, що Путін уже бачить себе переможцем у війні проти України, проте зараз на повну триває гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.

«Наша безпека є крихким активом. Німеччина повинна пришвидшити темпи й інвестувати більше у свій воєнний потенціал», – наголосив міністр.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не висуватиме свою кандидатуру на посаду федерального канцлера на майбутніх позачергових виборах, які відбудуться 23 лютого 2025 року.