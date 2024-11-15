Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік

Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області перейменовано на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Так, на виконання Постанови Верховної Ради України N 3984-IX «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» уляд перейменував чотири райдержадміністрації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він вказав, що на виконання Постанови Верховної Ради України N 3984-IX «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» перейменовано:

Новомосковську районну державну адміністрацію Дніпропетровської області на Самарівську районну державну адміністрацію Дніпропетровської області,

Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області,

Червоноградську районну державну адміністрацію Львівської області на Шептицьку районну державну адміністрацію Львівської області,

Красноградську районну державну адміністрацію Харківської області на Берестинську районну державну адміністрацію Харківської області.

Також сьогодні Кабінет міністрів звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Як зазначив Мироненко, він отримає посаду у Міністерстві цифрової трансформації, проте він не повідомив про яку саме мова.