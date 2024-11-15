Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік
фото з відкритих джерел

Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області перейменовано на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Так, на виконання Постанови Верховної Ради України N 3984-IX «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» уляд перейменував чотири райдержадміністрації.  Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він вказав, що на виконання Постанови Верховної Ради України N 3984-IX «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» перейменовано:

  • Новомосковську районну державну адміністрацію Дніпропетровської області на Самарівську районну державну адміністрацію Дніпропетровської області,
  • Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області,
  • Червоноградську районну державну адміністрацію Львівської області на Шептицьку районну державну адміністрацію Львівської області,
  • Красноградську районну державну адміністрацію Харківської області на Берестинську районну державну адміністрацію Харківської області.

Також сьогодні Кабінет міністрів звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.  Як зазначив Мироненко, він отримає посаду у Міністерстві цифрової трансформації, проте він не повідомив про яку саме мова.

Теги: Кабмін уряд декомунізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На даний час одну відзнаку отримали 198 військовослужбовців
Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»
Сьогодні, 09:43
Сігер Ісіба переобраний на посаду прем'єра Японії
Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра
11 листопада, 12:48
Раніше Маск у своїй соцмережі Х образив канцлера Німеччини Олафа Шольца
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
8 листопада, 20:41
Введення санкцій проти Ірану передбачало припинення авіасполучення між країнами
Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном
8 листопада, 19:39
Уряд погодив призначення Івана Рудницького головою Волинської ОВА та Мирослава Білецького – Закарпатської ОВА
Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
8 листопада, 16:22
Нові правила, як пояснює Мінсоцполітики, розв’яже низку проблемних питань, з якими зіштовхувалися військовослужбовці, отримуючи волонтерські автомобілі
Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових
4 листопада, 13:25
До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних
Зупинка бронювання: Європейська бізнес-асоціація звернулася з пропозицією до уряду
21 жовтня, 15:37
Кабмін провів вже другі за цей тиждень зміни в уряді
Кабмін провів кадрові зміни в Мінагро та Держпраці
18 жовтня, 12:18
Телемарафон «Єдині новини» фінансується з державного бюджету
Заборона екстрасенсів у телемарафоні: зареєстровано петицію
16 жовтня, 14:23

Політика

Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік
Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік
Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
Уряд звільнив голову Держспецзв’язку
Уряд звільнив голову Держспецзв’язку
Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації
Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації
Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»
Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»
Очільник українського МЗС звернувся до майбутнього держсекретаря при Трампі
Очільник українського МЗС звернувся до майбутнього держсекретаря при Трампі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
38K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
28K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
7449
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
6948
Різдвяний піст 2024 року: дата, меню, обмеження та правила

Новини

Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Сьогодні, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua