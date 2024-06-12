Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України

«Нідерландська промисловість також виграє від цього», - зауважили у міністерстві

€20 млн із €60 млн будуть спрямовані на купівлю FPV-безпілотників через «коаліцію дронів»

У міністерстві оборони Нідерландів повідомили про виділення €60 млн на закупівлю безпілотників для України й «розвитку потенціалу». Про це заявила очільниця міноборони країни Кайса Оллонгрен.

Зазначено, що €20 млн із €60 млн будуть спрямовані на купівлю FPV-безпілотників через «коаліцію дронів» в межах Контактної групи з питань оборони України.

Водночас із цього фінансування 17,5 млн підуть на закупівлю морських дронів, а також на їхнє виробництво в Україні. Інші ж кошти Нідерланди спрямують на двосторонні поставки БПЛА різних типів та їхню закупівлю у своєї промисловості.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем – унікальний вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу. Про це заявив керівник Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський на пресконференції в Києві з нагоди створення нового виду ЗСУ.

Акцент новий вид ЗСУ робить на співпраці з виробниками вітчизняних дронів. «У нас є контакт з 90% виробників дронів в Україні», – заявив Вадим Сухаревський. Це понад 125 компаній. До слова, ЗСУ використовують продукцію різних українських виробників, водночас шукають шляхи унезалежнення від мікросхем з Китаю.