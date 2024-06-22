Коли з’являться електронні повістки? Відповідь Міноборони

Поки не буде прийняте відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися

Робота над електронними повістками у застосунку «Резерв+» зараз не здійснюється

Наразі у Міністерстві оборони не працюють над впровадженням електронних повісток. Для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю nv.ua.

«Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. У застосунку Резерв+ немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у «Резерв+» зараз не здійснюється», – зазначила посадовиця.

За її словами, поки не буде прийняте відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися.

На питання про те, чи підтримує Черногоренко ідею електронних повісток, вона заявила, що це можливо тільки за умови, що від ідеї до прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури.

Нагадаємо, що після 16 липня повістки в Україні будуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Раніше повідомлялося, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.

До слова, у рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.