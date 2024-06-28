Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стало відомо, скільки українців оновили дані в ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки українців оновили дані в ТЦК
Дмитро Лазуткін заявив, що мобілізація стала інтенсивною
фото з відкритих джерел

Мобілізація дозволить замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації

Станом на 27 червня 2 млн 430 тис. українців оновили свої дані у Територіальному центрі комплектування (ТЦК). Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафору.

«Станом на сьогоднішній ранок 2 млн 430 тис. українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 млн 852 тис. – у застосунку «Резерв+». Тобто, українці віддають перевагу можливостям електронним у застосунку, який запустили саме під законопроєкт, що 18 травня набув чинності», – сказав речник Міноборони.

Дмитро Лазуткін сказав, що процес мобілізації став інтенсивним. Це дозволить замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації.

«Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються, процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити», – додав речник.

Лазуткін зауважив, що Міноборони розуміє, що українцям, які зараз мобілізуються, потрібен час на ВЛК, навчання та мобілізаційне розпорядження.

«Ми розуміємо, що для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинились у війську, потрібен деякий час, потрібно пройти ВЛК, навчання, мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде, і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину, це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що на передовій непроста ситуація, багато військовослужбовців виснажені і потребують ротації», – наголосив речник Міноборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Як повідомлялося, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Читайте також: З 1 липня три категорії студентів можуть бути мобілізовані: перелік
Теги: Міноборони війна українці мобілізація Україна ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щодо ведення сучасної війни наші сержанти та офіцери, мають самі їхати у країни НАТО та проводити курси
Що нам може розказати НАТО? Чи варто відправляти наших воїнів навчатися за кордон
13 червня, 14:04
Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
3 червня, 10:55
Війська РФ вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території Білгородської області
Удар по відпочинковому комплексу на Харківщині: з’явилися фото наслідків
3 червня, 09:42
Хун Сен заявив що представників Камбоджі на саміті по Україні не буде
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
10 червня, 12:15
Олександр Завітневич прокоментував економічне бронювання від мобілізації
Буде економічне бронювання від мобілізації? Голова комітету Ради відповів
12 червня, 12:11
На запитання, хто і як вирішує щодо бронювання того чи іншого медика, міністр зазначив, що саме керівник певного медзакладу подає відповідні списки
«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів
20 червня, 12:29
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
20 червня, 16:23
Тільки з початку 2024 року компанія здійснила продажів на понад 77 млн грн. І переважна більшість з них – це на тендерних закупівлях держави
Візовий центр у Львові обмежив можливості оплати послуг страхування єдиною платформою
25 червня, 17:36
Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту у липні пообіцяв, що Україна має «міст» до членства в НАТО, а не «незворотний шлях»
Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО
19 червня, 16:29

Суспільство

28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Бурштинська ТЕС запрацює взимку? Мер Андрієшин відповів
Бурштинська ТЕС запрацює взимку? Мер Андрієшин відповів
Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій
Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій
Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було
Роковини ракетного удару по Кременчуку. Як це було
Де без черг можна перетнути кордон: роз'яснення
Де без черг можна перетнути кордон: роз'яснення
«Укрпошта» випустила поштову марку незвичної форми
«Укрпошта» випустила поштову марку незвичної форми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
53K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
17K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9159
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
6790
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву

Новини

Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази
Сьогодні, 02:55
Нестача працівників та проблеми з зарплатами й транспортом: ситуація на окупованих територіях від ЦНС
Сьогодні, 02:15
Лукашенко змінив главу МЗС, віцепрем’єра і не лише: деталі про кадрові перестановки в уряді
Сьогодні, 01:43
Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року
Сьогодні, 00:40
ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною: фото наслідків прильоту в Харкові
Вчора, 23:11
Втрати росіян за 2023 рік вдвічі перевищили показники за 2022-й – статистика Росстату
Вчора, 22:39

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua