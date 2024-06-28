Стало відомо, скільки українців оновили дані в ТЦК

Мобілізація дозволить замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації

Станом на 27 червня 2 млн 430 тис. українців оновили свої дані у Територіальному центрі комплектування (ТЦК). Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафору.

«Станом на сьогоднішній ранок 2 млн 430 тис. українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 млн 852 тис. – у застосунку «Резерв+». Тобто, українці віддають перевагу можливостям електронним у застосунку, який запустили саме під законопроєкт, що 18 травня набув чинності», – сказав речник Міноборони.

Дмитро Лазуткін сказав, що процес мобілізації став інтенсивним. Це дозволить замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації.

«Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються, процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити», – додав речник.

Лазуткін зауважив, що Міноборони розуміє, що українцям, які зараз мобілізуються, потрібен час на ВЛК, навчання та мобілізаційне розпорядження.

«Ми розуміємо, що для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинились у війську, потрібен деякий час, потрібно пройти ВЛК, навчання, мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде, і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину, це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що на передовій непроста ситуація, багато військовослужбовців виснажені і потребують ротації», – наголосив речник Міноборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Як повідомлялося, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».