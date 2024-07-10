Сили оборони спростували захоплення росіянами Яснобродівки на Донеччині

Волошин: «Сили оборони контролюють ситуацію поблизу Яснобродівки»

Інформація міноборони РФ про захоплення села Яснобродівка у Покровському районі Донецької області не відповідає дійсності – цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

«Напередодні рашистське командування повідомило, що начебто російська окупаційна армія взяла під свій контроль село Яснобродівка та покращила своє тактичне положення. Це чергова брехня росіян. Сили оборони контролюють ситуацію поблизу цього селища», – сказав він.

Волошин поінформував, що лише на тому напрямку втрати ворога за минулу добу становили вбитими 99 окупантів, пораненими – 175.

«Також було знищено дві гармати, міномет та вісім одиниць автомобільної техніки, пошкоджено дві гаубиці 2А65 «Мста-Б», два 120-мм міномета, бойову броньовану машину та дві одиниці автомобільної техніки», – додав речник.

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Він впевнено заявив: «Україна може і зупинить Путіна».

Раніше повідомлялося, що війна в Україні може тривати ще кілька років. Тому країни НАТО повинні бути готовими підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, повідомляє «Голос Америки».

Нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.