Молодь отримуватиме сертифікати на купівлю книжок – президент підписав закон

Українцям будуть виділені сертифікати на 908 грн на книжки, доступними вони будуть у «Дії»

Сертифікат діятиме протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає видачу книжкових сертифікатів 18-річним українцям або батькам при народженні дитини. Про це йдеться на сайті парламенту.

Вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, отримають сертифікат в «Дії» на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки. Сертифікат діє протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку.

Вартість сертифіката становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається допомога. Зараз – на суму 908 гривень.

Така ж допомога надається при народженні дитини – одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

«Так виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5-2 млн примірників», – прокоментувала заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук.

Після уточнень у законі також запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. Як зазначається, всі виплати вже передбачені в бюджеті, тож додаткових витрат з державної казни не буде.

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