Усі країни ЄС готові підтримати санкції проти Росії – заява

Дезінформація з російської сторони має мету створити враження атак проти «росіян» на Донбасі

Зведення у часі посилених обстрілів українських військ та населених пунктів з боку незаконних утворень на території ОРДЛО та пропозицій російської Держдуми до президента Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «республік» викликають глибоке занепокоєння ЄС. Про це сьогодні перед початком саміту ЄС-Африка та після неформального обговорення лідерами ЄС ситуації щодо нарощування російських військових сил навколо України, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Стенограма його виступу оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Я щойно прибув з міністерської зустрічі НАТО, де ми говорили про координацію між ЄС і НАТО. Зрозуміло, що ніхто не побачив відведення військ. Але чому ми були свідками, і ми дуже цим занепокоєні – це посилення бойових дій та важких обстрілів на деяких ділянках контактної лінії, точно тієї частини, яку я відвідував на початку січня, і де не було жодної військової активності протягом минулого місяця», – зауважив високий представник ЄС.

Він повідомив, що протягом кількох минулих годин там відбулися важкі обстріли та бомбардування, пожвавилися бойові дії, що супроводжувалося величезною кількістю дезінформації з російської сторони, з метою створити атмосферу і враження атак проти «росіян» в цій частині України.

«Якщо до цього додати той факт, що Дума проголосувала за звернення до президента Росії Путіна щодо визнання незалежності цих двох сепаратистських «республік», весь цей пакет в комплексі збільшує наші тривоги. Звісно, ми дуже занепокоєні», – наголосив Боррель.

Він окремо зауважив, що Європейський Союз шукає дипломатичні шляхи для розв'язання цієї кризи, але наразі йдеться не про Мінські домовленості, а про різке загострення безпекової ситуації на контактній лінії.

«Ми все ще віримо у дипломатичний процес. З іншого боку, і рада ЄС була сьогодні проінформована про це, ми вже підготували повний пакет санкцій. Ми провели цю роботу. Я був у контакті з США, з усіма близькими за переконаннями країнами, за технічної допомоги Єврокомісії. Ми маємо вже підготовлений дуже жорсткий пакет санкцій. І, як високий представник, я готовий представити цей пакет Раді ЄС, тому що саме Рада ЄС має відповідальність та спроможність ухвалювати санкції. Від мене залежить представлення цього пакету санкцій, і я зроблю це, щойно це буде необхідним. Якщо агресія відбудеться», – підкреслив Боррель.

Він висловив переконання, що навіть з огляду на те, що ці санкції країни ЄС мають ухвалювати одноголосно, Рада ЄС їх підтримає.

Високий представник ЄС не став розкривати змістовну частину пакету санкцій та вказувати на момент, в яких вони можуть бути застосовані, але зауважив, що однією з головних складових цих обмежувальних заходів є питання енергетики.

«Європа повністю об’єднана навколо цього питання. Санкції вимагають одностайності всіх країн-членів. Але сьогодні під час Європейської Ради, всі підтвердили згоду. Існує єдність у тому, щоб застосувати його (пакет санкцій – ред.)», – додав Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, сьогодні зафіксовано загострення на Донбасі: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

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