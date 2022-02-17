Загострення на Донбасі, сутички під Радою. 17 лютого за хвилину

Однак з мін бойовиків 17 лютого поцілила у будівлю дитячого садочка

Україна, Польща і Британія створили новий альянс, Рада проголосувала за амністію

Бойовики на Донбасі здійснили обстріли по всій лінії зіткнення

17 лютого російські окупаційні війська на Донбасі здійснили низку зухвалих обстрілів позицій українських військових та прифронтових населених пунктів, в тому числі, із використанням заборонених «Мінськими угодами» видів озброєнь.

Були обстріляні понад 20 населених пунктів, двоє українських військових зазнали поранень.

У Станиці Луганській від атаки бойовиків постраждали дитячій садок та залізнична станція, у Врубівці під обстрілом опинився місцевий ліцей.

На обстріли відреагував президент Володимир Зеленський. Також згодом надійшла реакція ЄС на подію.

При цьому бойовики невдовзі почали ліпити фейки про обстріли та звинуватили Україну в ескалації напруги на лінії зіткнення.

Також цього дня Радбез ООН провів засідання щодо Мінських угод.

Під Верховною Радою відбулися сутички ФОПів із правоохоронцями

У Києві підприємці вийшли на мітинг SaveФОП, з ранку біло перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик, утворилися затори.

Пізніше біля парламенту відбулися сутички між протестувальниками та поліцією, зокрема, протестувальники закидали поліцейських курячими яйцями, а також заливали зеленкою., з’явилася інформація про затриманих.

Україна, Польща і Британія створили новий альянс: оприлюднено декларацію

Україна спільно з Великою Британією та Польщею оголосила про створення нового тристороннього альянсу. Міністри закордонних справ трьох країн погодили спільну декларацію.

До слова, Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів.

Чи нападатиме Росія?

У Білому домі не бачать ознак того, що росіяни готові відвести свої війська від кордонів України.

МЗС Росії відреагувало на на відповідь США щодо гарантій безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Росія готується до початку атаки на Україну найближчими днями, а Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

До слова, Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення в Україну.

Рада проголосувала за амністію

Верховна Рада у четвер, 17 лютого, підтримала законопроєкт №5249 Про амністію з нагоди 30-річчя незалежності України. Документ передбачає дострокове звільнення 1173 ув'язнених. Автор законопроєкту – нардеп від «Слуги народу» Юлія Яцик – зазначила, що амністія відбудеться вперше за останні чотири роки.

«Суспільне» запропонувало Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні

17 лютого на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 було ухвалено рішення звернутися до гурту «Kalush Orchestra» з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині.

Відповідне рішення було ухвалене оргкомітетом на тлі скандалу з переможницею Національного відбору конкурсу Аліною Паш, участь якої у нацвідборі було припинено.

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