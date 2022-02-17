Зеленський годить Путіну: «Україні не потрібні військові з чужими прапорами»

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області спілкувався з військовими

«Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе «захищати», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що на території України не потрібні військові з прапорами інших країн. Він заявив, що це може дати Росії привід казати про розміщення якихось іноземних військових баз. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе «захищати». Але ми хочемо все інше», – сказав президент.

За словами Зеленського, у переговорах з лідерами країни порушують питання щодо фінансування, навчання та реабілітації української армії.

«Потужна незалежна армія на території східної Європи, на території України, яка захищає Україну і не тільки, тому що стримує будь-які подальші посягання. У цьому немає ноу-хау. Тільки сьогодні все це на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу – вони допомагають собі», – сказав Зеленський.

Окрім того, на думку Зеленського, необхідний певний «глобальний документ»: «Колективом нормандського формату ми не відбудемося і ніхто не відбудеться. Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути 3-5 пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова».

Як відомо, Зеленський з’їздив на Донбас. Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та Nlaw, а також гранатомети М141

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти. Раніше повідомлялося, що до ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії. Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Також нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив можливий сценарій вторгнення путінських військ в Україну. Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що «полетять бомби і ракети».

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

Російська Федерація наполягає на виведенні всіх американських сил та озброєнь із центральної, східної Європи та країн Балтії. Про це йдеться в опублікованій МЗС РФ реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.