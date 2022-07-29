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Зеленський пояснив, у чому найбільша вина росіян

Надія Клочко
Вчора, 13:20 glavcom.ua
Зеленський пояснив, у чому найбільша вина росіян
Президент України дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану
фото: Офіс президента

Український президент вважає, що росіяни винні у загарбницькій війні Путіна, тому що мовчать

Відповідальність за війну, яку Росія розв'язала проти України, лежить на всьому російському суспільстві. Про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави української держави, світова спільнота, запроваджуючи санкції проти РФ за агресію проти України, була «слабкою і дуже дипломатичною».

«Тому що світ у своїх принципах завжди ділив керівництво держави Росія та суспільство. І світ завжди говорив, що треба показувати якийсь вихід для російського суспільства, говорив, що «ми не можемо накласти санкції на всіх, тому що більшість людей не винні у тому, що відбувається, і в тому, що вирішило російське керівництво» – щодо окупації, починаючи з Криму до повномасштабного вторгнення», – пояснив президент.

Пізніше ситуація змінилася, сказав Зеленський.

«Світ зрозумів: ні, так не можна, люди, суспільство РФ – винні у тому, що мовчать. Там не всі мовчать, є якісь голоси, але вони поодинокі, на жаль. Але винні усі. Якщо ви даєте можливість когось убивати, ви не просто свідки, ви є учасниками. І тому маємо робити все, щоб ваше керівництво, ті, кого що чотири чи п'ять років обираєте... Тож це ви винні. Ви їх обираєте. А значить, ви обираєте людину і самі даєте їй автомат у руки», – додав він.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня на замовлення адміністрації президента Росії Всеросійський центр вивчення громадської думки провів закрите опитування населення про їхнє ставлення до війни проти України, яку в Росії публічно називають «спецоперацією». За даними джерел, війну в Україні підтримує 57%, вони вважають, що бойові дії треба продовжувати. Думку, що війну варто зупинити, поділяє 30% респондентів. Решта 13% опитаних вагалися з відповіддю.

Додамо, президент України Володимир Зеленський вважає, що світова спільнота дала можливість з'явитися такому агресору, як президент Росії Володимир Путін. Світова спільнота, за словами Зеленського, має зрозуміти, що нинішня війна – це результат політики щодо РФ, яку проводили раніше. 

Також раніше Зеленський заявив, що ніхто у світі не вкладає в тероризм більше коштів, ніж Росія. На думку президента, це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні.Він також подякував американським сенаторам, які одностайно схвалили резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму.

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Теги: росія війна путін Володимир Зеленський

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