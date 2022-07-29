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Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна

Надія Клочко
Сьогодні, 10:26 glavcom.ua
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
Володимир Зеленський заявив, що Путін – головний ворог українців у війні
скріншот із відео

Війна – це результат політики щодо РФ, яку світова спільнота проводила раніше

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світова спільнота дала можливість з'явитися такому агресору, як президент Росії Володимир Путін. Про це він заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

«Зрозуміло, що він – наш головний ворог у цій війні. Найстрашніше, що мені здається, він адекватний і розуміє, що робить. Я вважаю, що це найстрашніший висновок, який я можу зробити: він розуміє, що робить, знає, скільки вбиває, знає, скільки і ким були зґвалтовані люди і яка велика кількість убитих та депортованих дітей. Я розумію лише одне. Знаєте... Світ дав цю можливість – виростити таку людину з такою політикою й таким змістом і ставленням до будь-кого», – сказав Зеленський у відповідь на запитання щодо думки про Путіна.

Світова спільнота, за словами Зеленського, має зрозуміти, що нинішня війна – це результат політики щодо РФ, яку проводили раніше.

«Це результат і велика помилка насамперед усього світу. Дати можливість. Це не про демократію. Я хочу, щоб не плутали. Я знаю, деякі лідери кажуть: «А що ми мали зробити? Це демократія». Це не про демократію», – додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто у світі не вкладає в тероризм більше коштів, ніж Росія. На думку президента, це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні.Він також подякував американським сенаторам, які одностайно схвалили резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Також раніше Президент пообіцяв окупантам відповідь на ракетні удари. Він запевнив ворога, що «спокійних ночей не буде».

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Теги: Володимир Зеленський війна путін окупанти

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