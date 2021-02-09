У Зеленського відреагували на інформацію про змову з Медведчуком

«Ми відкрито усім каналам кажемо, що ми робимо, і сподіваємося, що вони готові це ретранслювати», – Кирило Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський не буде відкривати власний телеканал або створювати телевізійну мережу.

Про це заявив заступник керівника його офісу Кирило Тимошенко.

«Президент Зеленський не прагне будувати свої канали, свою телевізійну мережу чи ще щось. Ми відкрито усім каналам кажемо, що ми робимо, і сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати в своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть», – сказав він в інтерв'ю Радіо НВ.

Водночас джерело НВ в оточенні Зеленського повідомляло, що починаючи з жовтня 2019 року команда президента намагалася домовитися з Медведчуком, а перемовником від Банкової виступав саме Кирило Тимошенко.

Офіс Зеленського, за інформацією джерела, домовився про те, що медіагрупа не критикує особисто президента. На додачу Банкова отримала право частково схвалювати гостей в студії 112, ZIK, NewsONE, посилаючи їм список дозволених і невгодних спікерів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.