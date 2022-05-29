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    Політика

    В Офісі президента розповіли, чи говоритиме Зеленський з Ердоганом

    В Офісі Президента поки не підтвердили переговори Зеленського з Ердоганом - В Офісі президента розповіли, чи говоритиме Зеленський з Ердоганом
    В Офісі Президента поки не підтвердили переговори Зеленського з Ердоганом
    фото: Офіс президента

    «Поки не ясно»

    В Офісі Президента поки не підтвердили переговори Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі «УНН».

    На питання журналіста, чи прийме Україна участь у переговорах з Туреччиною, речник відповів: «Поки не ясно».

    Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зателефонує президентам України та РФ Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Розмови заплановані на завтра, 30 травня.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати прохання Фінляндії та Швеції щодо їхнього приєднання до військового союзу.

    Також міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той самий час глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

    Також Ердоган пояснив, чому балансує між Зеленським та Путіним.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Офісі президента розповіли, чи говоритиме Зеленський з Ердоганом