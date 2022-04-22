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    Ердоган хоче всадити «господаря Кремля» за стіл переговорів із Зеленським у Стамбулі

    Президент Туреччини пропонує Зеленському та Путіну зустрітися в Стамбулі&nbsp; - Ердоган хоче всадити «господаря Кремля» за стіл переговорів із Зеленським у Стамбулі
    Президент Туреччини пропонує Зеленському та Путіну зустрітися в Стамбулі 
    фото з відкритих джерел

    Лідер Туреччини найближчими днями зателефонує президентам України та Росії

    Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган найближчими днями зателефонує президентам України та Росії, щоб спробувати вмовити їх зустрітися на нейтральній території. Про це повідомляє The Guardian.

    «Наші друзі зв'яжуться з ними сьогодні, ми плануємо провести повторну розмову з Путіним і Зеленським сьогодні чи завтра», – заявив Ердоган.

    Лідер Туреччини висловив сподівання, що президенти приймуть його запрошення та зустрінуться в Стамбулі.

    Тим часом українська сторона висунула російським переговорникам ультиматум. Росіян попередили, що проведення фейкового референдуму в Херсонській області поставить остаточну крапку в будь-яких мирних перемовинах між двома країнами.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Путін надумав зустрітися з генсеком ООН.

    Путін прийме у Москві генсека ООН Антоніу Гутерреша, який 26 квітня прибуде для переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія війна путін Україна
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    Ердоган хоче всадити «господаря Кремля» за стіл переговорів із Зеленським у Стамбулі