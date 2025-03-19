Схема з підшипниками: на Київщині викрито розкрадання коштів «Укрзалізниці»

За інформацією поліції, ділки закупили у підрядника 240 підшипників, завищивши ціну на кожному у понад 2 тис грн

Правоохоронці встановлють причетність до скоєння корупційного злочину інших осіб

Столичні поліцейські оголосили про підозру двом екскерівникам Київського електровагоноремонтного заводучерез закупівлю підшипників для «Укрзалізниці» зі збитком у понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що колишній керівник з логістики та постачання Київського електровагоноремонтного заводу уклав договір на постачання підшипників для «Укрзалізниці» із підрядною компанією, для якої забезпечив перемогу у відкритих торгах його спільник – колишній начальник відділу матеріально-технічного постачання.

Надалі, йдеться у повідомленні, ділки закупили у підрядника 240 підшипників, завищивши ціну на кожному у понад 2 тис грн. Відтак правопорушники привласнили 522 тис. грн різниці, які були виділені «Укрзалізницею» на їх закупівлю.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до восьми років фото: Навціональна поліція України/Facebook

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі встановлюється причетність до скоєння корупційного злочину інших осіб.

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері на суму понад 130 млн грн. Наразі він скасований. Повідомляється, що закупівлю оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації в Києві. Посадовці планували побудувати споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи.

До слова, у Києві судитимуть учасника корупційної схеми, службова недбалість якого призвела до збитків місцевому бюджету майже 2,8 млн грн.