Відбудова «Охматдиту». Де мільярд?

Російський удар по дитячій лікарні: вісім місяців потому. Історія гучних скандалів та мільйонних закупівель

8 липня 2024 року росіяни здійснили один із найпотужніших масованих обстрілів Києва. У цей день постраждала найбільша в Україні дитяча лікарня «Охматдит», куди за кваліфікованою допомогою з’їжджалися діти з усієї країни та навіть Європи. Тут працюють одні з найкращих українських медиків, проводяться унікальні операції.

Війська РФ цілеспрямовано вдарили по медзакладу ракетою Х-101, зруйнувавши корпус токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі. Також було пошкоджено кілька інших приміщень. Нині чотири будівлі установи повністю закриті. А найсучасніший корпус, де проходить більшість лікувальних процесів, зустрічає відвідувачів фанерою замість вікон. Та попри все лікарня продовжує приймати маленьких пацієнтів.

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За даними СБУ, в «Охматдит» поцілила одна ракета Х-101 фото: СБУ

З моменту трагедії минає вісім місяців. За цей час довкола відбудови спалахнув не один гучний скандал. Швидко відновити зруйноване не вийшло, а протиаварійні роботи, щоб законсервувати приміщення «до кращих часів», тривають донині.

«Главком» розібрався, чому було втрачено так багато дорогоцінного часу, які роботи вже встигли провести і яка ціна питання відновлення головної дитячої лікарні країни.

Скандали навколо відновлення «Охматдиту»

За лічені дні після трагедії донати на допомогу лікарні перевищили мільярд гривень. Кошти на відбудову «Охматдиту» перераховували як пересічні небайдужі українці, так і компанії, зокрема, й міжнародні. Найбільша сума зосередилася на рахунку благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» – понад 378 млн грн. Ще приблизно 338 млн грн, за даними керівництва «Охматдиту», накопичилося на казначейському рахунку самої лікарні. Ще понад 300 млн грн задонатили через платформу United 24. Пожертви збирали й інші фонди, наприклад, благодійний фонд «Таблеточки». Саме за рахунок останнього і проводилася консервація на зиму нового корпусу «Охматдиту».

Уже 19 липня фонд «Охматдит – Здорове дитинство» оголосив приватний конкурс на ремонт пошкодженого обстрілом сучасного корпусу лікарні. Наприкінці того ж місяця визначився переможець – ТОВ «Буд-технолоджі». Новина одразу збурила суспільство.

Як виявили журналісти «Наших грошей», із 14 учасників конкурсу пропозиція переможця була третьою за дорожнечею – 307 млн грн (без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів. Розслідувачі виявили: «Буд-технолоджі» не має потрібної техніки для виконання ремонту та ще й завищила в кошторисі ціни на будівельні матеріали.

Цим скандалом усе не завершилося. Володимир Жовнір, який тоді ще обіймав посаду генерального директора «Охматдиту», 16 серпня повідомив: фонд «Охматдит – Здорове дитинство» відмовився передавати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні. Водночас засновник організації Євген Вембер пояснив, що раніше взаємодія фонду і лікарні була побудована таким чином: фонд самостійно укладав договори та оплачував рахунки, або оплачував ті, які виставляв медзаклад.

Володимир Жовнір (другий зліва) і Євген Вембер (другий справа) під час пресбрифінгу «Відбудова Охматдиту» скріншот пресбрифінгу «Відбудова Охматдиту»

Крім того, проти вимоги Жовніра передати зібрані фондом кошти на рахунок лікарні виступили і деякі компанії-жертводавці. Ба більше, низка благодійників вимагала повернути їхні внески, допоки не визначиться ситуація з цільовим призначенням коштів. Зокрема, йдеться про «Укрнафту» та Первинну профспілкову організацію каскаду Київських ГЕС та ГАЕС – їм було повернуто донати по 5 млн грн. Усі інші кошти, як переконує Вебер, зберігаються недоторканими на рахунку фонду.

Після цих скандалів Міністерство охорони здоров'я відсторонило Жовніра від виконання обов'язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Минає восьмий місяць з моменту ракетного удару по «Охматдиту», розслідування триває досі. У відповіді на запит «Главкома» перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив: до завершення слідчих дій МОЗ не планує повертати Жовніра у крісло керівника дитячої лікарні.

Минає вісім місяців з моменту ракетного удару по «Охматдиту», розслідування досі триває; Володимир Жовнір досі відсторонений Відповідь МОЗ на запит «Главкома»

Від 17 серпня 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків директора «Охматдиту» є Олександр Урін. До цього він очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

В. о. гендиректора «Охматдиту» Олександр Урін (зліва) та міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко фото: Віктор Ляшко/Facebook

Також було створено спеціальну Раду з відновлення «Охматдиту». До неї ввійшли, зокрема, фахівці з будівництва, а також представники великих компаній-донорів, юридичних фірм та громадських і благодійних організацій.

Урешті, після численних консультацій усі сторони визначили новий механізм використання зібраних фондом коштів. Усі тендери на відновлення лікарні відтоді мали відбуватися через систему держзакупівель ProZorro. Як тільки визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт «Охматдиту», фонд зможе сплатити його послуги. За аналогічним механізмом благодійний фонд «Таблеточки» оплатив протиаварійні роботи в новому корпусі.

Але на цьому скандали не вщухли. Замовник продовжив обирати «нечужі» компанії. Так, розробником проєктно-кошторисної документації для капремонту лікувально-діагностичного корпусу було обрано компанію «Аркон», яка має зв’язки з інститутом «НДІпроектреконструкція». Останній брав участь у технічній, кошторисній та тендерній документації для публічної закупівлі робіт із капремонту зазначеного корпусу. Детальніше про це нижче…

Масштаби руйнувань «Охматдиту»

Про наслідки ракетного удару «Главком» розпитав у виконувача обов'язків гендиректора «Охматдиту» Олександра Уріна.

«Влучання було в корпус №3, де розташовувався центр токсикології, який складався з двох відділень: відділення інтенсивної еферентної терапії гострих інтоксикацій та відділення інтенсивної еферентної терапії хронічних інтоксикацій. Стан цієї будівлі визнано критичним. Це історична пам’ятка, яка потребує збереження з подальшим повним відновленням», – розповів керівник медзакладу.

Ушкоджень, хоч і не таких суттєвих, зазнав і адміністративний корпус №9.

«Там з'явились тріщини на стінах, пошкоджені вікна і ліхтар на покрівлі (світлопропускна конструкція, яка встановлюється на даху будівлі з метою створення природного освітлення внутрішніх приміщень, – «Главком»). Ця будівля є нововиявленою пам’яткою, її потрібно зберігати і потім реставрувати», – пояснив Урін.

Крім цього, зараз не працює корпус №11, який персонал називає старим хірургічним корпусом, оскільки збудовано його ще в 70-х роках минулого століття. Повністю знищена трансформаторна підстанція. Нині заклад використовує тимчасові трансформатори.

Пошкоджена й будівля нового лікувально-діагностичного корпусу.

«Це нова будівля, яка почала більш-менш повноцінну роботу в 2022 році. І ще були деякі пошкодження інших корпусів, але не такі значні: вибиті вікна, десь пошкоджені двері. Це вже відновили, ті всі корпуси працюють у нормальному режимі», – додав в. о. гендиректора.

Таким чином, зараз не функціонують чотири об’єкти: корпуси №3, №9, №11 і трансформаторна підстанція. Новий лікувально-діагностичний корпус, хоча й пошкоджений на третину, продовжує приймати пацієнтів і вважається основною будівлею лікарні.

План території «Охматдиту», червоним виділені пошкоджені корпуси колаж: «Охматдит», glavcom.ua

Які роботи вже виконано

За допомогою Ради з відновлення і фонду «Таблеточки», який виступив як платник, через систему ProZorro «Охматдит» обрав компанію, яка провела невідкладні протиаварійні роботи в новому лікувально-діагностичному корпусі. Як розповів Урін, до медустанови запрошували навіть військових, щоб ті з тепловізором перевірили ступінь утеплення будівлі, нині він задовільний. Власноруч співробітники «Охматдиту» законсервували корпус №11 та зробили невідкладні протиаварійні роботи.

«Після всіх цих ситуацій, які були з лікарнею влітку (йдеться про скандали з фондом «Охматдит – Здорове дитинство» та вибором підрядника «Буд-технолоджі», – «Главком»), був обраний шлях, мабуть, найбільш правильний як для лікарні, так і для суспільства – робити все чітко, прозоро, відкрито, узгоджено з МОЗ та з Радою відновлення. Також маємо юридичний супровід, який нам надає на умовах «про боно» (від лат. pro bono publico – для суспільного добра; послуги, що надаються добровільно і безплатно, для користі громади, – «Главком») компанія «Арцінгер», яка продивляється всі наші договори, попереджає нас про можливі конфлікти інтересів тощо. Тому цей час трошки затягується. Неможливо все робити так максимально публічно і швидко з усіма засіданнями, обговореннями... І взагалі є ще велика частина бюрократії, яка стосується будівельних норм і правил. Тому, враховуючи те, що було влітку втрачено час, була дуже велика кількість питань щодо документації та багатьох інших дозволів, було прийнято рішення проводити невідкладні протиаварійні роботи нового лікувально-діагностичного корпусу для захисту від снігу, вітру, низької температури тощо. Ми продовжуємо працювати в цій будівлі, бо це основне місце, де проводиться значна кількість усіх оперативних втручань. Тут розміщується наше відділення онкології, онкогематології та багато інших. Сюди ж переведені всі відділення корпусу №11, тому ми не могли собі дозволити його просто закрити», – пояснює керівник закладу.

Токсикологічний корпус «Охматдиту» повністю зруйновано фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Пацієнти ж, які отримували послуги в нині повністю знищеному токсикологічному корпусі, переведені до інших приміщень «Охматдиту» або навіть до інших медустанов.

«Дивом моє відділення (відділення інтенсивної еферентної терапії гострих інтоксикацій, – «Главком») зберегло два діалізних апарати: один трошки відновили, а один лишився цілий, бо був не в третьому корпусі. Ми першій дитині надавали допомогу діалізну вже 10 липня, але на базі іншого відділення. Зараз ці всі процедури проводяться в новому лікувально-діагностичному корпусі. Так, наше відділення стало вчетверо менше, ніж воно було до цього, але ми давно йшли до того, що ми не тільки в своєму відділенні надаємо допомогу, а ми зі своїми апаратами приходимо до інших відділень інтенсивної терапії і там виконуємо свою роботу. Тому зараз немає з цим проблем», – запевнив Урін.

За словами керманича «Охматдиту», повністю знищено відділення хронічних інтоксикацій. До квітня медзаклад спільно з німецькою організацією GIZ хочуть відкрити нове амбулаторне відділення хронічного діалізу на базі поліклініки; там продовжуються ремонтні роботи.

Також постраждало відділення трансплантації кісткового мозку. Зараз його частина, яка відповідає за трансплантацію, розмістилася в Центрі нефрології та діалізу.

Тендери й плани на відновлення «Охматдиту»

За допомогою системи держзакупівель ProZorro та порталу 007.org.ua, який дозволяє відстежувати рух публічних коштів, «Главком» дослідив, які тендери станом на сьогодні провів «Охматдит» і у скільки обійшлися послуги підрядників.

Новий лікувально-діагностичний корпус

Першочергові протиаварійні роботи для захисту будівлі від впливу зовнішнього середовища обійшлися у 7,5 млн грн. Виконати роботи до 15 листопада 2024 року мало ТОВ «Юніт девелопмент». Згідно з договором, оплату за свої послуги підрядник мав отримати протягом п’яти робочих днів від моменту підписання сторонами акту виконаних робіт. Утім, наразі замовник кошти так і не перерахував.

Технічний нагляд вартістю 109,7 тис. грн за виконанням першочергових протиаварійних робіт мало здійснити ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ буд» до 31 грудня 2024 року. Умови оплати тут такі ж, як і в попередньому тендері. Однак гроші підрядник досі не отримав.

Розробка проєктно-кошторисної документації для капремонту сучасного корпусу коштуватиме 13,77 млн грн. Надати послугу до 1 липня 2025 року має ТОВ «Інжинірингова компанія «Аркон».

За словами в. о. гендиректора «Охматдиту», такий термін для розробки документації є максимальним і виправданий тим, що сучасний корпус є «експериментальним проєктом із багатьма новими рішеннями». Іще місяць часу піде на експертизу проєкту. І вже тоді будуть проведені торги через систему ProZorro, щоб знайти будівельну компанію. Про остаточну суму, необхідну для комплексного капремонту, можна буде говорити після завершення підготовки проєктної документації та проведення експертизи.

Але тут цікавий один факт. Зв’язки згаданої компанії «Аркон» привернули увагу розслідувачів. Вони виявили, що фірмою володіє ТОВ «Аудит-Центр» Катерини Кізіменко. Її чоловік Матфей Кізіменко з весни 2024 року очолює ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

У жовтні 2024 року «Охматдит» повідомляв, що саме за участі «НДІпроектреконструкція» готується технічна, кошторисна та тендерна документація для публічної закупівлі робіт із капітального ремонту лікувально-діагностичного комплексу.

Проєктно-кошторисна документація для капремонту сучасного корпусу «Охматдиту» має бути готова до 1 липня 2025 року фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

У коментарі «Главкому» керівник дитячої лікарні прокоментував цікавий збіг так: «Жодним чином конфлікту інтересів у цьому питанні нема. Компанія «Аркон» надсилала запит про те, щоб залучити «НДІпроектреконструкція» як субпідрядника. На нашій спільній зустрічі з представниками МОЗ та міжнародної інжинірингової компанії «Ептіса» було узгоджено, що це вже прямий конфлікт інтересів. Днями мені повідомили представники «Аркону», що «НДІпроектреконструкція» не буде залучена як субпідрядник. Тому суті конфлікту зараз жодної нема. А щодо того, що не так багато основних компаній, які є на цьому ринку і які беруть участь у тендерах, я не можу це змінити. Але сам тендер був повністю прозорий, проведений за всіма правилами через систему ProZorro, із залученням юридичної компанії, Ради з відновлення та «Ептіса».

Токсикологічний корпус

На розробку науково-проєктної документації для консервації корпусу №3 витрачено 871,4 тис. грн. Підрядник ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро Лідер» уже отримав кошти за свої послуги, які мав надати до кінця минулого року.

Науково-проєктна документація вже пройшла комплексну експертизу від ТОВ «Укрекспертиза груп», послуги якого коштували 75 тис. грн. Підрядник, згідно з договором, мав виконати замовлення до кінця минулого року й оплату за нього вже отримав.

11 лютого «Охматдит» оголосив тендер на невідкладні протиаварійні роботи в токсикологічному корпусі фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

На невідкладні протиаварійні роботи в історичній будівлі замовник виділив 5,3 млн грн. Тендер оголошено недавно, 11 лютого. Триває прийом учасників. Консервацію корпусу планується завершити до 9 червня 2025 року.

«Чому потрібна консервація? Бо це історична пам'ятка. Маємо припис від комісії, згідно з яким будівлю потрібно відбудувати в тому ж вигляді, у якому її було створено. Зрозуміло, що в майбутньому будемо її пристосовувати до сучасних вимог, зберігаючи історичну цінність. Але зараз потрібно враховувати, що продовжується війна, проєктування на реставрацію відбувається дуже довго, до того ж ця будівля не має такого впливу на лікувальний процес, як інші корпуси. Тому її консервуємо на п’ять років», – запевнив Урін.

Корпус №9

Розробка науково-проєктної документації для консервації корпусу №9 обійшлася у 200,2 тис. грн. Замовлення виконав і вже отримав за нього гроші Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація».

Розробка науково-проєктної документації для консервації корпусу №9 обійшлася у 200,2 тис. грн фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

«Корпус №9 – це історична пам’ятка. Уже розроблений проєкт його консервації. Нині ще закриваємо питання з історичною документацією, тому що це нововиявлена пам'ятка і щодо неї є не всі документи. Ми отримаємо охоронний договір і теж будемо в найближчий термін консервувати цю будівлю», – зазначив Урін.

Корпус №11

Для хірургічного корпусу №11 уже виконали технічне обстеження та розробили медичне завдання. Допомогла в цьому міжнародна компанія «Ептіса Сервісіос Де Індженерія, С.Л.», яку було залучено до допомоги «Охматдиту» за кошти Світового банку.

«Ептіса» виконує функцію інжинірингової компанії для нашої лікарні. Для чого це потрібно? У лікувальних установах ми не маємо штату фахівців з експертизою, яка допомагає нам робити велике будівництво і спілкуватися з проєктантами, будівельниками на такому ж фаховому рівні. Тому залучено цю компанію, яка переглядає всю документацію щодо трансформаторної підстанції, нового лікувально-діагностичного корпусу та 11-го корпусу. Зараз створено технічне завдання, і за кошти Світового банку буде проведено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)», – пояснив Урін.

Для корпусу №11 уже виконали технічне обстеження, розробили медичне завдання та медичну програму фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

За його словами, є три варіанти розвитку подій: повне знесення будівлі; часткове знесення; або відновлення в тих межах, у яких вона є зараз. Гендиректор медустанови наголосив: корпус №11 побудований за будівельними нормами радянських часів і нині вже «не відповідає сучасним уявленням про медичний заклад». Відповідно, реконструкція цієї будівлі має виконуватися за новими правилами. До того є важливий нюанс.

«Якщо відновлювати наявну будівлю, то приблизно з 11,5 тис. кв. м її площі корисними отримаємо менше половини. Варто добре обміркувати, наскільки доцільно в’їжджати у стару будівлю, де вже є велика кількість технічних проблем… Усі розрахунки має надати компанія, яку буде обрано за процедурами Світового банку», – додав Олександр Урін.

Трансформаторна підстанція

На розробку проєктної документації для ремонту трансформаторної підстанції виділили 1,7 млн грн. Утім, переможця тендеру наразі не визначено. Причиною затримки у його виборі, як розповів керівник «Охматдиту», стала скарга в Антимонопольний комітет України.

«Як тільки буде рішення Антимонопольного комітету, зможемо обрати компанію і розпочати проєктні роботи з відбудови трансформаторної підстанції. Наразі більшість обладнання від USAID надійшло, інша частина обладнання ще транспортується», – підсумував керівник «Охматдиту».

Єлизавета Жабська, «Главком»