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Кабмін виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році: що заплановано

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кабмін виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році: що заплановано
У 2025 році передбачено будівництво, ремонт і реконструкція автошляхів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Головний розпорядник коштів – Держагентство відновлення

Сьогодні, 18 лютого, Кабмін затвердив порядок використання коштів на розвиток і утримання доріг. Народний депутат від партії «ЄС» Олексій Гончаренко зауважив, що виділено 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році.

Куди підуть кошти?

  • Будівництво, ремонт і реконструкція автошляхів.
  • Розвиток пунктів пропуску на кордоні.
  • Проєкти в межах програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF).
  • Державні запозичення на відновлення транспортної інфраструктури.

Гончаренко додав, що головний розпорядник коштів – Держагентство відновлення.

Нагадаємо, що Київ готує масштабний ремонт доріг у 2025 році. Генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко повідомив, на яких об'єктах будуть зосереджені основні зусилля.

До слова, Байковецька сільська рада за 6,7 млн грн замовила капітальний ремонт трьохсотметрового відрізка вулиці, яка веде до місцевої церкви Пресвятої Трійці. Відповідний тендер виграла львівська фірма «Шляховик-Т». За ці гроші підрядник до 30 червня 2025 року повинен капітально відремонтувати частину дороги на вулиці Богатій, яка веде до церкви.

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Теги: Кабмін гроші дороги будівництво Україна

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