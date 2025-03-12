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Бюро економічної безпеки у Києві виявило тендер з порушеннями на 130 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Бюро економічної безпеки у Києві виявило тендер з порушеннями на 130 млн грн
Закупівлю оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації в Києві
фото: Територіальне управління Бюро економічної безпеки у місті Києві/Facebook

Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві запобігли можливій розтраті понад 130 млн грн з місцевого бюджету

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері на суму понад 130 млн грн. Наразі він скасований. Про це повідомляє «Главком» із посиланняям на Бюро економічної безпеки

Повідомляється, що закупівлю оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації в Києві. Посадовці планували побудувати споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи.

«Під час проведення аналітичного дослідження тендерної документації фахівці Бюро встановили  порушення тендерного законодавства, що стосувалися учасників закупівлі. Про виявлені ризики замовника було поінформовано у вигляді рекомендаційного листа. В результаті процедура закупівлі була скасована», – йдеться у повідомленні.

Таким чином співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві запобігли можливій розтраті понад 130 млн грн з місцевого бюджету.

Нагадаємо, розробка проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу «Охматдиту» коштуватиме 13,77 млн грн. Її має виконати ТОВ «Інжинірингова компанія «Аркон» до 1 липня 2025 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Відбудова «Охматдиту». Де мільярд?».

До слова, у Києві судитимуть учасника корупційної схеми, службова недбалість якого призвела до збитків місцевому бюджету майже 2,8 млн грн.

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Теги: держзакупівлі тендер Київ Україна Бюро економічної безпеки України

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