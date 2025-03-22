Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні

Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу

Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Як зазначив міністр, українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу.

«Тож показав пану президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також – перші зібрані гвинтівки», – написав Сметанін.

Крім того, за його словами, серед підписаних під час візиту важливих документів, були й ті, що стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.

Нагдаємо, президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу. Як передає «Главком», про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

«Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України», – заявив Кулеба. За його словами, на зустрічі обговорювалися ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку громад.

Кулеба наголосив, що Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни країна-партнер надала Україні $900 млн підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки.