Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
Петр Павел побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka
фото: Герман Сметанін/Telegram

Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу

Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Як зазначив міністр, українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу.

Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні фото 1

«Тож показав пану президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також – перші зібрані гвинтівки», – написав Сметанін.

Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні фото 2

Крім того, за його словами, серед підписаних під час візиту важливих документів, були й ті, що стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.

Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні фото 3

Нагдаємо, президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу. Як передає «Главком», про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

«Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України», – заявив Кулеба. За його словами, на зустрічі обговорювалися ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку громад.

Кулеба наголосив, що Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни країна-партнер надала Україні $900 млн підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки.

Читайте також:

Теги: Олексій Кулеба міністр Одеса Чехія технології навчання президент місто Петр Павел Герман Сметанін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нещодавній різкий поворот у зовнішній політиці США поставив під сумнів цілу низку речей, які світ сприймав як належне»
Чому Трамп поводиться, як задирака?
10 березня, 20:19
Трамп намагаєтьс розділити Росію та Китай
Що насправді Трамп шукає у співпраці з Путіним: подробиці від WSJ
22 лютого, 19:38
Британія розширила список підсанкційних суден, які перевозять російську нафту. До списку включили 40 суден, їхня загальна кількість тепер – 133
Британія розкрила зміст найбільшого за три роки пакета санкцій проти РФ
24 лютого, 17:20
Трамп, коли потискав руку Зеленському, сказав, що «він сьогодні весь причепурився»
Axios: Трамп був у гніві, що Зеленський приїхав... не у костюмі
1 березня, 00:41
США хочуть частково зняти санкції проти Росії
Білий дім думає над планом послаблення санкцій проти Росії – Reuters
3 березня, 22:56
Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади
Міносвіти пояснило, чи впливає «вчительська тисяча» на інші надбавки
5 березня, 11:24
Раніше стало відомо, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК 
Хмельницькі прокурори ігнорують перевірки на «інвалідність» (документ)
13 березня, 19:03
Через скорочення кількості американських вчених на Великих озерах виникнуть проблеми
Одне з рішень США може стати катастрофою для екології Канади
18 березня, 10:28
Бригинець: На жаль, сучасна молодь дуже тяжіє до російської музики
Чому молодь досі слухає російську музику? Відомий продюсер дав відповідь
19 березня, 17:00

Події в Україні

Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
У Луганську ліквідовано поплічника спецпідрозділу «Ахмат»
У Луганську ліквідовано поплічника спецпідрозділу «Ахмат»
«Втомилися». Російські полонені поскаржилися омбудсману
«Втомилися». Російські полонені поскаржилися омбудсману
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву
Україна посилила охорону кордону на Закарпатті
Україна посилила охорону кордону на Закарпатті
Зеленський побував у командному пункті групи «Покровськ» (відео)
Зеленський побував у командному пункті групи «Покровськ» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
161K
Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
34K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
32K
Президент відомого приватного університету проаналізував наукову роботу Усика
26K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua