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Президент Чехії прибув до Одеси. У цей час РФ запустила три групи шахедів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Президент Чехії прибув до Одеси. У цей час РФ запустила три групи шахедів
Кулеба наголосив, що Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні
фото: Олексій Кулеба

Кулеба: У фокусі розмови – морська безпека та виклики розмінування територій

Президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу. Як передає «Главком», про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

«Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України», – заявив Кулеба.

За його словами, на зустрічі обговорювалися ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку громад.

Кулеба наголосив, що Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни країна-партнер надала Україні $900 млн підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки.

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Кулеба: Обговорили ефективне відновлення та сталий розвиток України, запросив долучитися до Конференція з відбудови України, яка відбудеться в Римі цього літа
фото: Олексій Кулеба

«У фокусі розмови – морська безпека та виклики розмінування територій. Лише з літа 2023 року росія випустила більше 450 ракет по портовій інфраструктурі України, але сьогодні ми залишаємось гарантом продовольчої світової безпеки. З початку роботи українського коридору наші порти перевезли 110 млн тонн вантажів», – заявив посадовець.

Також він наголосив, що Чехія залишається надійним партнером у відновленні громад та регіонів. Країна взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відбудовує школи та лікарні. У Київській області реалізує масштабний проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад €10 млн, та десятки проєктів в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях. 

«Обговорили ефективне відновлення та сталий розвиток України, запросив долучитися до Конференція з відбудови України, яка відбудеться в Римі цього літа. Також домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медичних закладів.​ Разом з керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА обговорили подальшу пряму підтримку регіонів», – підкреслив віцепрем'єр-міністр з відновлення.

Кулеба подякував Чехії та Петеру Павелу за підтримку України.

Нагадаємо, ввечері 20 березня росіяни вчергове обстріляли Одесу. У місті сплахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що близько дев'ятої вечора небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули серію потужних вибухів. Внаслідок ворожої атаки зайнялись масштабні пожежі.

В Одеській області внаслідок російської атаки постраждали троє підлітків, палала цивільна інфраструктура.

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Теги: росія міністр Одеса Чехія Миколаїв розмінування інфраструктура місто безпека росіяни Петр Павел Олексій Кулеба

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