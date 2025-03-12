Держоператор тилу посилює контроль графіків постачання майна в ЗСУ: деталі

У 2025 році бюджет закупівель речового майна оператора становить понад 23 млрд гривень

Команда закупівельної агенції збільшує кількість виїздів на підприємства-постачальники

Державний оператор тилу (ДОТ) – агентство Міноборони, яке займається нелетальними закупівлями, – оголосило про «суттєве» посилення контролю за дотриманням графіку виробництва речового майна для ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Державного оператора тилу.

У 2025 році бюджет закупівель речового майна оператора становить понад 23 млрд гривень. У Міноборони наголосили, що ці ресурси «мають бути використані ефективно, з чітким дотриманням термінів та якості».

«Окрім документального підтвердження, ми хочемо бачити процес на власні очі. Це дає змогу оперативно реагувати на потенційні ризики, які, на жаль, траплялися у 2024 році», – зазначила Вікторія Виноградова, директорка програми речового майна ДОТ.

Серед основних проблем вона назвала перевантаженість постачальників контрактами, депріоритизація замовлень, а також перебої з постачанням сировини.

«Зараз ми системно відстежуємо наявність матеріалів, темпи виконання замовлень та відповідність продукції затвердженим стандартам. Це дозволяє вчасно виявляти проблеми та ухвалювати відповідні рішення», — сказала Виноградова.

З початку року представники Держоператора 14 разів виїжджали на цехи підприємців. Агенція має щоквартальний план перевірок підприємств, а постачальники заздалегідь отримують офіційні повідомлення про виїзди.

Особлива увага приділяється «новим гравцям» ринку, а також компаніям, у яких рівень виконання зобов’язань становить менш як 75%.

У разі виявлення порушень складається відповідний акт. Якщо постачальник систематично не виконує свої зобов’язання, ДОТ має право на одностороннє розірвання договору. Тоді постачальник втратить можливість брати участь у майбутніх закупівлях.

Нагадаємо, Державний оператор тилу вперше закуповує для військовослужбовців посилені добові польові набори продуктів №15. Про це повідомило Міністерство оборони.

У відомстві пояснили, що цей удосконалений продуктовий набір передбачає повноцінне триразове харчування військовослужбовця в умовах, коли немає можливості приготувати їжу.

Також Міністерство оборони визначило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для Збройних сил України. Це рішення стало наслідком перевірок військових частин, під час яких виявили певні недоліки, зокрема випадки постачання продуктів з недостатньою калорійністю, повідомили в Міноборони.