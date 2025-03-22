Будівельна одісея Войцеховського. Хепі-енду не буде?

Іспанські правоохоронці передали українським силовикам горе-забудовника

Історія цього чоловіка вартує екранізації. Фільм про нього міг би стати в один ряд з байопіками про найвідоміших осіб, що увійшли в історію завдяки своїм шахрайським талантам. Забудовник Анатолій Войцеховський у середині нульових ураганом увірвався на ринок столичної нерухомості Києва…

Нині ж портрет цього чоловіка пенсійного віку красується на сайті МВС, у розділі «Особи, які розшукуються…». На його рахунку, як стверджує слідство, 42 проблемні новобудови Києва і десятки тисяч ошуканих інвесторів.

На сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування» портрет чоловіка пенсійного віку. Це – одіозний девелопер Анатолій Войцеховський дані: МВС

За Войцеховським тривалий час активно полювали українські правоохоронці. Маючи на руках підозри за шахрайство у великих розмірах, ухилення від сплати податків, самовільне будівництво і підробка документів, чоловік примудрився виїхати з України до Польщі. Такий «подарунок» одіозний забудовник зробив собі на власний День народження, 7 березня 2020 року.

Через п’ять років після втечі підозрюваний бізнесмен таки попався. 18 березня 2025 року у міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» Львівської області іспанські правоохоронці, які раніше затримали Войцеховського, видали його Україні.

Наразі 69-річний чоловік у СІЗО. Він знову може вийти на волю, якщо внесе 20 млн грн застави. Попередній досвід спілкування з силовиками свідчить: у горе-забудовника без проблем знаходилися гроші на солідні застави. Наприклад, у липні 2016 року він виклав 14 млн грн, щоб вийти із СІЗО. У червні 2017-го підозрюваний Войцеховський повторив цей трюк, сплативши 8 млн грн.

Раніше Анатолій Войцеховський без проблем знаходив гроші на сплату великих застав, призначених судами витяг із судового реєстру

Щоправда, з часом слідство добилося конфіскації цих грошей у доходи бюджету, оскільки бізнесмен нехтував своїми обов’язками, і врешті таки накивав п’ятами.

«Главком» розповідає, як зростала імперія Анатолія Войцеховського, і як десятки тисяч інвесторів повірили у казку про дешеве житло.

«Схеми» Войцеховського

За даними досудового розслідування, у 2004-2005 роках горе-забудовник Анатолій Войцеховський створив понад 60 підприємств для будівництва об`єктів нерухомості на території Києва. Усіх їх він об’єднав у групу компаній «Укогруп». У спільники підприємець залучив підлеглих працівників, а також формально перереєстрував свої підприємства на директорів-«фунтів».

Починаючи з 2005 року, за версією правоохоронців, Войцеховський почав самовільно захоплювати земельні ділянки і зводити без документів житлові, офісні, торгово-розважальні комплекси. Серед них:

ЖК «Мозаїка» (вул. Стратегічне Шосе, 53);

ЖК «Затишний» (вул. Руданського, 3-А);

ЖК «Східна Брама» (вул. Світла, 3);

ЖК «Нова хвиля» (вул. Харківське шосе, 15);

ЖК «Сосновий бір» (у кварталі (вул. Олевської, Клавдієвської та Бахмацької у Святошинському районі);

ЖК «Нова хвиля», ЖК «Флагман» та ЖК «Стародарницький» (вул. Лохвицькій, 1);

ЖК «Родинний затишок» (бул. Я.Гашека, 20, 22, 24);

ЖК «Синьоозерний» (перетин пр. Гонгадзе та пр. Правди);

ЖК «Перлина Троєщини» (вул. Закревського, 42-А);

ЖК «Бела Віста» (вул.Сошенка, 33);

ЖК «Науковий» (вул. Петропавлівська, 40);

ЖК «Мега Сіті» (вул. Харківське шосе, 19);

ЖК «Кузьмінський» (вул. Жамбила Жамбаєва, 22);

ЖК «Посольський» (вул. Жамбила Жамбаєва, 7-Г);

ЖК «Шевченківський квартал» (вул. Новоукраїнська, 24-А);

ЖК «Міа Вілла» (вул. Мендєлєєва, 18-20);

ЖК «Стольний Град» (вул. Лисянській, 9;

ЖК «Тропініна» (вул.Тропініна, 3-5);

ЖК «Арт-Хаус» (вул. Лисичанська, 29);

ЖК «Південний квартал» (вул. Строкача, 9);

ЖК «Маргарита» (вул. Булгакова, 12);

ЖК «Замковецкий» (вул.Замковецька, 5);

ЖК «Приозерний» (вул.Здолбунівська, 11-в/13);

ЖК «Рубін» (пров.Любарський, 2-А);

ЖК «Доміно» (вул. Фанерна, 5-А);

ЖК «Перспектива» (вул. Драйзера, 40);

ЖК на пр. Науки, 66-70.

За інформацією Нацполіції, фірми, повʼязані з фігурантом, незаконно будували об’єкти і продавали квадратні метри за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість об’єктів так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька. Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою побутових споживачів до комунальних мереж.

Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а значить – мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням та сплачують за це за значно вищими промисловими тарифами. Більш того, у деяких таких багатоповерхівках мешканці змушені опалювати житло дровами.

Трохи світла на афери з квадратними метрами пролив директор ТОВ «Контитентбуд» у 2011-2014 роках Валерій Гошуренко. У вироку Деснянського районного суду Києва від 21 вересня 2020 року сказано: Гошуренко, який відповідав за будівництво житлового комплексу «Перлина Троєщини», визнав себе винним у привласненні 2 млн грн і підробленні документів на купівлю квартир. «Визнає, що вказані злочини він вчинив у складі організованої групи, виконуючи вказівки Войцехівського», – прямим текстом зазначено у вироку.

Феміда призначила Валерію Гошуренку п’ять років тюрми, які замінила на два роки іспитового терміну. Щодо злочинів за епізодами самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ексдиректора ТОВ «Контитентбуд»… звільнено від кримінальної відповідальності за термінами давності.

Директор Войцеховського Валерій Гошуренко отримав вирок за шахрайство у великих розмірах витяг із судового реєстру

Одним із перших ЖК у столиці, зведених Войцеховським, став скандально відомий хмарочос «Елегант» на вулиці Жилянській. Його геть неелегантний 32-поверховий вигляд зіпсував пейзаж центру столиці. Пригледівши потрібну ділянку, збанкрутілий на той момент бізнесмен знайшов контакт власника землі й представився забудовником.

Він пообіцяв віддати йому значну частину майбутньої нерухомості, якщо той дозволить побудувати тут житловий будинок. Угода відбулася, і Войцеховський на позичені кошти створив на цій ділянці імпровізований будмайданчик і запросив інвесторів. Так у піраміду полилися перші внески.

Перший будівельний витвір Войцеховського у столиці. 32-поверховий неелегантний «Елегант» фото з відкритих джерел

Що дісталося АРМА?

Протягом 2019 року суди за клопотанням слідчих Нацполіції ухвалили рішення про передачу низки арештованих недобудів Войцеховського Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

«Главком» публікує список житлових комплексів, які мають статуси завершеного та незавершеного будівництва, не введені в експлуатацію і перебувають в управлінні АРМА:

ЖК «Нова хвиля» (вул. Харківське шосе, 15),

ЖК «Милославський» (вул. Милославська, 31-В),

ЖК «Совські Ставки» (вул. Кіровоградська, 70),

ЖК «Синьоозерний» (на перетині проспектів Правди та Гонгадзе),

ЖК «Флагман» (вул. Лобачевського, 7),

ЖК «Родинний Затишок» (бульвар Гашека, 20,22,24),

ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» (наразі «Деміївський квартал», вул. Ракетна, 24),

ЖК «Східна Брама» (вул. Світла, 3),

ЖК «Сосновий Бір» (вул. Олевська),

ЖК «Науковий» (вул. Петропавлівська, 40).

Як повідомили «Главкому» у пресслужбі АРМА, більшість ЖК Анатолія Войцеховського, які передано Нацагентству, розміщені на землях комунальної власності. Це означає необхідність узгодження будь-яких управлінських рішень із власником земельних ділянок, себто столичною владою.

«Наразі АРМА здійснює моніторинг судових рішень, щоб враховувати всі юридичні аспекти, у тому числі щодо арештів активів. Ми готові взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування для пошуку законних механізмів ефективного управління переданими активами», – йдеться у заяві відомства.

Квартирний атракціон

«Главком» розповідає історії найбільш відомих проблемних багатоповерхівок, до яких доклали руки підприємства з орбіти Войцеховського.

«Мега Сіті»

Житловий комплекс на Харківському шосе, 19, побудований у 2012 році. Комплекс складається з шести корпусів заввишки від 28 до 36 поверхів. Його встигли звести і заселити, хоча на той момент документи про введення в експлуатацію були відсутні.

ЖК «Мега Сіті» фото: wikimapia.org

Свого часу «Київводоканал» забив на сполох: ЖК «Мега Сіті», побудований в охоронній зоні Новодарницького каналізаційного колектора (діаметром 2 480 мм). Цей колектор відводить 80% стічних вод лівого берега. А тому є ризик, що через порушення забудовником містобудівних норм, у майбутньому може виникнути аварія техногенного характеру, попередили комунальники.

У 2018-му мешканці комплексу перекрили Харківське шосе через те, що будівлю відключили від електропостачання. Причиною стала заборгованість перед компанією ДТЕК у розмірі 3 млн грн. Внаслідок переговорів, організованих київською владою, енергопостачання будинків було відновлено за тимчасовими схемами.

Як розповіла «Главкому» президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха, ЖК «Мега Сіті» на Харківському шосе – це великий комплекс, до якого прилягає торговий центр. Він не запущений, хоча той «п’ятачок» дуже добре заселений і потребує того, щоб там був доволі великий ТЦ. Водночас квартири у самому ЖК купляються і продаються.

«Не знаю, яким чином це відбувається. Особисто я відмовляю клієнтам, які хочуть там продавати й купувати квартири. Річ утім, що у цьому ЖК електроенергія подається за комерційним тарифом. Але все ж якимось чином мешканці створюють ОСББ і вирішують питання з водо-, газо- та електропостачанням уже напряму. Комусь це вдається, комусь – ні. Та все ж поступово люди приводять усі документи до ладу. Знаю багато випадків, коли власники цих квартир навіть мають витяги з держреєстру, а це значить, що їхні квартири юридично існують, їх можна купувати або продавати», – зазначила Олена Гайдамаха.

«Східна Брама». 1,5 тисячі квартир на… станції техобслуговування

У 2005 році Київрада передала ТОВ «Укркарго» в оренду на 15 років земельну ділянку площею 1,19 га на вул. Світлій, 3 (Дарницький район) для будівництва комплексу з технічного обслуговування автомобілів. Однак замість СТО тут виріс ЖК «Східна Брама» – один із нині арештованих об’єктів Войцеховського.

ЖК «Східна Брама» фото з відкритих джерел

Складається він із шести секцій загальною кількістю 1450 квартир. Серед них добудовані лише чотири. На забудові є низка порушень: відсутність землевідведення; відсутність дозвільної документації на будівництво комплексу; відсутність містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку; розташування комплексу в санітарній зоні Бортницької станції аерації.

Об’єкти зазначеного комплексу отримують електроенергію за тимчасовою схемою живлення. Утім, для забезпечення електроенергією цих багатоповерхівок тимчасової схеми живлення не вистачає. Більше того, порушення вимог до здійснення електропостачання істотно знижує рівень безпеки для будівель і може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. У 2019 році жителі «Східної Брами» також перекривали вулицю через відключення електропостачання.

«Що стосується ЖК «Східна Брама» на вул. Світлій, 3, то там теж є недобудовані квартири, без оздоблення. Водночас частина приміщень уже в нормальному стані. Власники квартир створили ОСББ й самотужки вирішують питання з документами, а також завершують ремонтні роботи. Декому це обійшлося дуже дорого, залежно від того, на якому етапі зупинилося будівництво», – говорить президентка Асоціації фахівців з нерухомості.

«Совські ставки». Хмарочос на дровах

Одна з київських багатоповерхівок «на дровах» – ЖК «Совські ставки» на вулиці Володимира Брожка, 70 (Солом’янський район). Специфічною особливістю об’єкта є те, що побудований він під схилом гори, на якій розташований крематорій Байкового кладовища.

Проєкт ЖК «Совські ставки» до та після колаж: glavcom.ua

Як писав «Главком» у 2022 році, мешканці ЖК «Совські ставки» змушені були грітися дровами, адже будинок не зданий в експлуатацію і, відповідно, електрика сюди подається за комерційним тарифом, вода – зі свердловини. А стоки скидають у міську зливову каналізацію.

До речі, схожа ситуація і в ЖК «Кузмінський-2», розташованому на вулиці Магістральна, 33 в Шевченківському районі між парками «Сирецький гай» і «Нивки». Мешканці цієї проблемної новобудови Войцеховського також змушені були обігріватися за допомогою котельні на твердому паливі, оскільки комплекс не підключено до жодних комунікацій.

Зачарований квартал на Деміївці

ЖК «Деміївський квартал» (раніше – ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний») на вулиці Ракетній, 24 нині також арештований і переданий в управління АРМА. Його будівництво заморозили 2019 року, забудовник устиг звести лише частину секцій.

ЖК «Деміївський квартал» фото: lun.ua

Завершені секції будинку не введені в експлуатацію, а отже, будинок не підключено до міських комунікацій. Електроенергію тут закуповують в Інженерному центрі імені Патона, що неподалік від комплексу.

Через перевантаження мережі вечорами світло вимикають. Будинки також опалюють котлом на дровах, попри заборону. Мешканці оплачують комуналку за підвищеним промисловим тарифом і не мають права власності на свої квартири.

Утім, надія на добудову таки є. У 2020 році суд зобов’язав Київську міську державну адміністрацію організувати роботу, пов’язану із завершенням будівництва житлового комплексу «Деміївський квартал» у зв’язку з неспроможністю забудовника продовжувати будівництво, без додаткового залучення коштів фізичних осіб, які вже виконали фінансові зобов’язання перед замовником будівництва та отримали квартири по акту прийому-передачі.

Житловий комплекс «Перлина Троєщини» на вул. Миколи Закревського, 42 (Деснянський район) – одна з небагатьох скандальних новобудов, яку вдалося узаконити. У 2018 році постраждалі інвестори цього ЖК кілька днів поспіль буквально жили у коридорах Київської міської держадміністрації, вимагаючи від столичної влади легалізувати добудову своїх будинків і вирішити проблему з комунікаціями.

ЖК «Перлина Троєщини» фото з відкритих джерел

Зрештою міськрада таки легалізувала будівництво «Перлини Троєщини». Відповідний проєкт рішення підтримали 66 із 96 депутатів Київради. Крім цього, новобудову передали обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Наша перлина» в оренду на п’ять років.

У рішенні Київради йдеться про забезпечення близько 400 сімей подачею води і енергопостачанням. На сьогодні частина будинків житлового комплексу вже введена в експлуатацію і знаходиться у власності жителів.

Віталій Тараненко, Єлизавета Жабська, «Главком»