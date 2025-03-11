Міноборони повідомило, як виробникам дронів отримати перевагу у держзакупівлях

Повна локалізація виробництва дронів наразі не є можливою, зауважили в Міноборони

Допоможе локалізація виробництва – але є певне обмеження

Українські виробники безпілотників, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Як пояснив директор Департаменту політики закупівель оборонного відомства Гліб Канєвський, там зацікавлені, аби відсоток локалізації був якомога вищий. Для цього наприкінці 2024 року Кабмін ухвалив постанову «Зброя перемоги».

Згідно з документом, виробники дронів-бомберів і дронів-розвідників, за умови локалізації на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів, можуть отримувати від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років.

Проте повна локалізація виробництва дронів не є можливою, зауважили в Міноборони.

Нагадаємо, у січні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч наша країна планує виготовити близько 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів, а також щонайменше 30 тис. далекобійних дронів.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва.