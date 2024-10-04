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Профільний комітет підтримав законопроєкт про історичне збільшення податків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Профільний комітет підтримав законопроєкт про історичне збільшення податків
У разі прийняття закону військовий збір збільшиться з 1,5% до 5%
фото з відкритих джерел

Розгляд законопроєкту запланований на наступному тижні

Комітет з фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 11416д про історичне збільшення податків. Про це написав перший заступник голови комітету Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Рішення підтримали 19 депутатів, утримався один і ще один проголосував проти.

Зміни, які пропонуються до другого читання:

  • залишити збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
  • впровадити військовий збір для ФОПів;
  • впровадити 50% податок на банки;
  • збільшити мінімальне податкове зобов’язання для земельних ділянок;
  • впровадити 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
  • звільнити кешбек від оподаткування;
  • перейти на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшити ренти на видобуток щебня.

Уряд розглядав можливість відтермінувати ці норми на 1 листопада чи збільшити ПДВ, але від цієї ідеї відмовились.

«Розгляд в залі запланований на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня. Але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня», – додав Железняк.

Як повідомлялося, уже цього місяця Верховна Рада може прийняти закон про підвищення податків. Очікується, що він вступить у силу «заднім числом». Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк пояснив, як це вплине на зарплати українців.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

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Теги: Верховна Рада податки закон законопроєкт

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