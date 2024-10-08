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Використання Telegram у Раді обмежено: нардеп оприлюднив фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Використання Telegram у Раді обмежено: нардеп оприлюднив фото
Відтепер Telegram не можна використовувати на службових пристроях
фото: Ярослав Юрчишин

Нардеп показав обмеження Telegram на службових комп'ютерах

У Верховній Раді обмежили використання месенджера Telegram за рекомендацією Рада національної безпеки і оборони України. Про це повідомив народний депутат України ІХ скликання Ярослав Юрчишин. 

Нардеп показав, що не можна скористатися месенджером Telegram на службових пристроях.

Використання Telegram у Раді обмежено: нардеп оприлюднив фото фото 1
фото: Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин підписав фото такими словами: «обмеження в дії».

Напередодні, 7 жовтня, повідомлялося, що використання месенджера Telegram у Верховній Раді України обмежать. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, який отримав розпорядження від апарату Верховної Ради з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.

Нагадаємо, месенджер Telegram заборонено використовувати на службових пристроях працівникам органів державної влади та підприємств критичної інфраструктури, співробітникам сектору безпеки і оборони та військовослужбовцям. Рішення було ухвалено через те, що месенджер становить потенційну небезпеку.

До слова, до UA AntiSpam Bot, чатбота в «Телеграмі», додали нову функцію – автоматичне видалення коментарів в каналах та групах із пропозиціями «роботи», що націлені на підпали автівок ЗСУ на замовлення російських кураторів. Інструмент створили через ріст кількості таких повідомлень.

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Теги: українці Україна соцмережі депутат Верховна Рада Telegram

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