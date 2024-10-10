Канадські інструктори навчають бійців ЗСУ складним медичним навичкам – Генштаб

Канадські інструктори регулярно проводять підготовку українських військових

В рамках навчальної місії UNIFIER канадські інструктори навчають українських військових складним медичним навичкам. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

«Українські військовослужбовці, які проходять інтенсивне навчання під керівництвом канадських інструкторів та інструкторок медичного тренувального підрозділу навчальної місії ЮНІФАЄР використовують манекени під час навчання складним медичним навичкам, таким як встановлення внутрішньовенної канюлі чи інтубаційної трубки», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі підкреслили, що ці навички підвищують шанси поранених військових на виживання після бойових травм.

Окрім цього, тренування проводяться і в темряві, що дозволяє воїнам Сил оборони України відточувати свої вміння в складних умовах.

Канадські інструктори активно залучені до підготовки українських медиків, які працюватимуть на фронті, надаючи критичну допомогу пораненим бійцям під час бойових дій. Це є частиною ширшої програми військової співпраці між Канадою та Україною, спрямованої на підвищення боєздатності Збройних Сил України.

Канадські військові медики передають українським колегам сучасні знання та методики надання першої допомоги в бойових умовах. Особливу увагу приділяють швидкому реагуванню на критичні поранення, включно з обробкою кровотеч, травм кінцівок та шокових станів.

Тренери з Канади також навчають українських медиків психологічним методам підтримки поранених, що важливо в умовах стресу та емоційного навантаження під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців нового обов’язкового блоку. Йдеться про вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.