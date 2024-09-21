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Чекає жорсткий відбір: Канада змінює правила надання дозволів на роботу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чекає жорсткий відбір: Канада змінює правила надання дозволів на роботу
Канада прискіпливіше ставитиметься до претендентів на роботу
фото із відкритих джерел

Головна вимога для іноземців, які хочуть отримати роботу у Канаді, – майже ідеальне знання мови

Канада посилює вже наприкінці цієї осени вимоги до зарубіжних студентів, які отримали дозволи на роботу, зокрема це стосуватиметься рівня знання мови. Про це пише Vancouverok.

Міністерство міграції, біженства та громадянства Канади (IRCC) повідомило, що з 1 листопада 2024 року вимоги до зарубіжних студентів, які отримали дозволи на роботу (PGWP) та планують легалізуватися в країні, зміняться. І головна вимога – майже ідеальне знання мови. Лінгвістичний рівень випускників університетів повинен відповідати канадському мовному стандарту (CLB) на рівні 7. Колишніх студентів коледжів – рівню CLB, що дорівнює 5.

Крім мовних вимог, переглянуті правила PGWP спрямовані на приведення програми у відповідність до ринку праці Канади. Іноземні студенти, які отримали диплом за дефіцитною професією, отримають право на PGWP на строк до трьох років. Поки що IRCC не наводить перелік спеціальностей, що допускаються. Однак ясно, що, перш за все, йдеться про сільське господарство, охорону здоров'я, промисловість та технології.

Нагадаємо, дефіцит робочої сили є у багатьох секторах економіки Канади. Проте є одна галузь, кадровий голод якої канадці оплачують буквально – із власної кишені. Аналітики з Канади заявили про прямий зв'язок між нестачею співробітників та зростанням вартості життя у країні. За даними Статистичного управління Канади, рівень вакансій у малому бізнесі у першому кварталі цього року становив 3,5%. А у тому ж будівництві – 5,1%, у готельному бізнесі – усі 4%. Але особливо гостро питання кадрів стоїть у громадському харчуванні. 

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Теги: Канада студенти технології правила робота

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