Дозвіл на удари углиб РФ: Канада висловила свою позицію

Трюдо: «Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої спроможності Росії знищувати українське цивільне населення»

Прем'єр Канади заявив, що поразка України буде сигналом для інших великих країн почати захоплення своїх сусідів

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах. Про це повідомляє The Canadian Press.

Трюдо наголосив, що Канада «повністю підтримує Україну» в цьому питанні, незважаючи на погрози Москви щодо втягування НАТО в конфлікт.

«Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої спроможності Росії знищувати українське цивільне населення, інфраструктуру, а головне – вбивати невинних цивільних осіб у своїй несправедливій війні», – заявив Трюдо.

Прем'єр також додав, що поразка України буде сигналом для інших великих країн почати захоплення своїх сусідів, і наголосив на важливості перемоги Києва в боротьбі з російським вторгненням. Він підкреслив, що Володимир Путін намагається глибоко дестабілізувати міжнародний порядок.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки СШАДжон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.