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Україна створить реєстр постраждалих дітей від російської агресії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна створить реєстр постраждалих дітей від російської агресії
Законопроєкт гарантує надання постраждалій дитині соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб
фото з відкритих джерел

Законопроєкт передбачає компенсації дитині, які будуть здійснюватися за рахунок репарацій та міжнародної фінансової допомоги

Верховна Рада ухвалила закон «Про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України». Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Законопроєкт №9042-1 у другому читанні підтримали 232 депутати.

Ухвалений закон передбачає створення державного реєстру дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України, а також компенсації дитині за шкоду життю та здоров’ю у зв’язку зі збройною агресією РФ, які будуть здійснюватися за рахунок репарацій та міжнародної фінансової допомоги.

Згідно з документом, гарантується надання постраждалій дитині соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб (психічних та психологічних розладів, насильство, втрата батьків або одного з них, примусова депортація, отримання інвалідності тощо).

Дітям, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (очевидцями), гарантується медична і психологічна допомога та необхідні реабілітаційні заходи, постраждалим від збройної агресії – надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Нагадаємо, керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей.

До слова, у Херсонській області почав роботу мобільний центр раннього розвитку.

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Теги: діти війна законопроєкт Ірина Геращенко депутат Верховна Рада

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