Уряд призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
Мігрін з 30 липня був заступником начальника ДСНС у статусі в. о.
Сьогодні, 17 вересня, Кабінет міністрів України призначив Олексія Мігріна Олексія заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Відомо, що Мігрін з 30 липня був заступником начальника ДСНС у статусі в. о.
Також Кабмін звільнив Божевського Петра Івановича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. На його місце призначено Герман Філатов.
Нагадаємо, що 17 вересня Кабінет міністрів призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна членом наглядової ради «Укрзалізниці».
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