Уряд призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС

Мігрін з 30 липня був заступником начальника ДСНС у статусі в. о.

Сьогодні, 17 вересня, Кабінет міністрів України призначив Олексія Мігріна Олексія заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Відомо, що Мігрін з 30 липня був заступником начальника ДСНС у статусі в. о.

Олексій Мігрін – з 1992 року працює в органах внутрішніх справ. 1997 року закінчив Харківський інститут пожежної безпеки. Працював начальником караулу, заступником начальника частини. З квітня 2018 року став начальник Головного управління ДСНС України у Донецькій області. У 2021 році отримав звання генерал-майора. У липні був заступником начальника ДСНС у статусі в.о.

Також Кабмін звільнив Божевського Петра Івановича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. На його місце призначено Герман Філатов.

Нагадаємо, що 17 вересня Кабінет міністрів призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна членом наглядової ради «Укрзалізниці».